Apple Watch s měřením okysličení krve jsou v USA opět v problémech!

Spor mezi Applem a zdravotnickou firmou Masimo ohledně technologie měření okysličení krve v Apple Watch pokračuje a nabírá nový směr. Poté, co Apple minulý týden oznámil návrat funkce v „přepracované“ podobě, Masimo podalo novou žalobu. Tentokrát proti americkému Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP). Masimo dlouhodobě tvrdí, že Apple porušil jeho patenty související s technologií Blood Oxygen. Spor vyvrcholil v prosinci 2023, kdy bylo vydáno importní embargo, zakazující Applu prodávat Apple Watch s touto funkcí v USA. Apple následně pokračoval v prodeji modelů Series 9 a Ultra 2, ovšem se softwarově deaktivovanou funkcí.
Minulý týden Apple oznámil návrat měření okysličení krve. Ovšem s tím rozdílem, že výpočet nově probíhá na iPhonu místo přímo na hodinkách. To mělo podle Applu obejít původní rozhodnutí. Masimo tvrdí, že CBP 1. srpna 2025 tiše změnil svůj postoj a umožnil Applu dovážet hodinky, které při propojení s iPhonem opět nabízejí funkci, jež podle ITC porušuje patenty. Společnost se o tom údajně dozvěděla až 14. srpna, když Apple veřejně oznámil návrat funkce. Podle Masima šlo o rozhodnutí bez účasti druhé strany, což prý porušuje zásady spravedlivého řízení. Společnost nyní žádá soud o předběžné opatření, které by zablokovalo rozhodnutí CBP a obnovilo původní zákaz. Masimo argumentuje, že každý den, kdy rozhodnutí zůstává v platnosti, „nenapravitelně poškozuje jeho postavení na trhu a narušuje férovou soutěž“. Apple se zatím k nové žalobě oficiálně nevyjádřil.