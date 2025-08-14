Apple vrací měření okysličení krve do Apple Watch v USA. Je ale jiné, než známe u nás

Po více než roce a půl od chvíle, kdy Apple přestal v USA prodávat Apple Watch s funkcí měření okysličení krve kvůli patentovému sporu, se tato oblíbená schopnost hodinek vrací, byť v mírně pozměněné podobě. Apple dnes vydá aktualizace iOS 18.6.1 a watchOS 11.6.1, které přinesou „přepracovanou funkci Blood Oxygen“ pro uživatele Apple Watch Series 9, Series 10 a Apple Watch Ultra 2 zakoupených na americkém trhu. O novince informoval jako první portál 9to5mac.
Podle Applu bude nová verze fungovat tak, že samotná měření pomocí senzorů stále proběhnou přímo na hodinkách, ale jejich vyhodnocení se přesune na spárovaný iPhone. Výsledek pak uživatel najde v aplikaci Zdraví, konkrétně v sekci věnované dýchacím funkcím. Prakticky to tedy znamená, že hardware v hodinkách zůstává stejný, ale software je upraven tak, aby splňoval podmínky amerických úřadů a vyhnul se dalšímu porušování patentů společnosti Masimo.
Apple s Masimem vede právní bitvu už několik let, přičemž spor vyvrcholil v prosinci 2023, kdy vstoupil v platnost zákaz dovozu Apple Watch s funkcí měření okysličení krve do USA. Prodej se musel krátce úplně zastavit a od 18. ledna 2024 Apple začal nabízet Series 9 a Ultra 2 bez této funkce. Stejný osud potkal i loňské Series 10, zatímco mimo USA zůstala funkce beze změny.
Aktualizace iOS 18.6.1 a watchOS 11.6.1 cílí pouze na modely zakoupené v USA, které mají číslo dílu končící na LW/A. To lze zjistit v aplikaci Nastavení na Apple Watch (Obecné → Informace) nebo v aplikaci Apple Watch na iPhonu. Hodinky po instalaci aktualizace opět umožní spustit měření v aplikaci Blood Oxygen, ale samotné výpočty proběhnou až na telefonu.
Apple zdůrazňuje, že tato změna se nijak nedotkne hodinek zakoupených mimo USA ani těch, které funkci měření okysličení krve už od výroby mají. Obnovení funkce je možné díky rozhodnutí americké celní správy, která povolila dovoz modelů s novým softwarovým řešením. Firma však zároveň pokračuje v odvolání proti původnímu rozhodnutí ITC a věří, že jej federální odvolací soud v budoucnu zruší.
Pro americké uživatele Apple Watch tak dnes začíná nová kapitola, jelikož funkce, která byla více než rok „za sklem“, se konečně vrací, ale v podobě, která je výsledkem soudního kompromisu.