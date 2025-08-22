LEGO chystá Willyho Wonku a jeho továrnu na čokoládu! Na internet unikly první fotky stavebnice

LEGO se chystá opět blýsknout parádním kouskem z řady Ideas. Na internet totiž unikly fotky parádního setu, ve kterém se dočkáme legendárního Willyho Wonky (respektive jeho první filmové verze) a jeho čokoládovny, a to v podobě detailně propracované podobě, která si bere inspiraci z ikonického filmu.
Novinka nabídne vše, co k Wonkově říši neodmyslitelně patří od barevné továrny plné čokolády až po tajemný zlatý kupón, bez kterého by se žádný opravdový fanoušek neobešel. LEGO se navíc postaralo i o drobné detaily, které potěší každého, kdo film dobře zná.
Fotogalerie
Nechybí ani další zábavný prvek, který má potenciál stát se okamžitě memem. Do LEGO podoby se totiž dostává slavná scéna s Willym, kdy jeho výraz jasně říká: „Please, tell me more.“ Internet tuto pasáž používá dodnes a nyní se k ní přidává i LEGO verze, která pobaví nejen fanoušky stavebnice.
Design setu působí propracovaně a věrně zachycuje atmosféru filmu. Všechny klíčové scény i postavy tu najdete v podobě, jakou od LEGO Ideas čekáme – tedy s důrazem na detail i hratelnost. Už teď se proto dá říct, že půjde o další z těch kousků, které nebudou v poličkách fanoušků chybět. A kdo ví, možná se v budoucnu dočkáme i alternativní verze, tentokrát inspirované ztvárněním Johnnyho Deppa. Přeci jen, LEGO má rozhodně z čeho čerpat a Wonka je značka, která má potenciál stát se dlouhodobě oblíbenou i mezi stavebnicemi. Kdy přesně bude novinka vydána sice zatím nevíme, v Evropě by ale měla stát 219,99 €, tedy asi 5390 Kč.