Lego Star Wars UCS Death Star (2025) na prvních fotkách! Podívejte se, jak bude vypadat nejdražší Lego letoška

Jiří Filip
Pokud jste fanoušky Lego stavebnic a zejména pak setů z universa Star Wars, letošní rok pro vás bude extrémně zajímavý. Jednak totiž již přinesl řadu zajímavých Star Wars setů a jednak to nejlepší, největší a pravděpodobně i nedražší, co doposud Lego vypustilo, pomalu přichází. 

Konkrétně chce dánský stavebnicový gigant zaujmout s obřím Lego Star Wars UCS Death Star (respektive jeho již několikátou iterací), který ale přichází v poněkud netradiční podobě – tedy alespoň podle uniklých fotek, které začaly kolovat v předešlých hodinách po internetu. Místo celé stanice tu totiž máme pouhou polovinu – tedy de facto obří dioráma. To může některé fanoušky zklamat, ale jak se zdá, Lego zde vsází na detail a kvalitu zpracování spíš než na klasickou stavbu. Ostatně, je na co se koukat. Uvnitř totiž najdeme ikonické scény jako například finální duel Luke vs. Vader, souboj Obi-Wana s Darthem Vaderem, poradu imperiálních důstojníků i příjezd samotného Vadera. Chybí snad jen vězeňské cely.

Z uniklé krabice se navíc zdá, že Lego nešetří ani na figurkách.  Těch totiž má být hned 31 včetně hlavních hrdinů a několika novinek jako například Imperial Dignitary a dokonce Swimsuit Stormtrooper jako odkaz na herní Lego Star Wars ságy. Z důstojníků nechybí Admirál Yularen, Generál Tagge, Moff Tarkin a dokonce Ředitel Krennic pro propojení s Rogue One. Bohužel, jelikož nebyl set zatím oficiálně oznámen, jakékoliv detaily ohledně ceny, dostupnosti a tak podobně vychází jen z nejrůznějších úniků. V souvislosti se setem se však nejčastěji skloňuje cena 999 dolarů, u nás pak v přepočtu 21 000 Kč bez daně. Set by pak měl údajně dorazit v průběhu podzimu s tím, že k němu má Lego přidávat působivý dárek zdarma. 

