Apple Watch znovu zachránily život! Britce pomohly odhalit nádor na mozku

Apple Watch
Jiří Filip
1

Zdravotní funkce Apple Watch už nejednou dokázaly upozornit na potíže, které by jejich uživatelé jinak dlouho přehlíželi. Nejnověji se o tom přesvědčila 57letá Samantha Adams z britského Brightonu, kterou její hodinky opakovaně varovaly před neobvykle nízkým tepem. To, co původně vypadalo jako banální problém související se stresem a únavou, nakonec vedlo k odhalení vážného onemocnění – mozkového nádoru.

Adams se nedávno vrátila z dovolené v Kostarice a byla přesvědčená, že za její vyčerpání a bolesti hlavy mohou osobní ztráty i jet lag. Hodinky však neustále upozorňovaly na nízký srdeční tep, což ji přimělo vyhledat odbornou pomoc. Nejprve zamířila k lékárníkovi, kde si nechala změřit tlak, a následně podstoupila sérii vyšetření. Lékaři u ní odhalili srdeční potíže, které pravděpodobně způsobovaly časté notifikace.

V rámci dalších konzultací se však Adams zmínila i o častých bolestech hlavy, a lékaři proto doporučili CT vyšetření. To nakonec odhalilo, že v jejím mozku roste nádor, o kterém dosud vůbec netušila. Naštěstí podle lékařů jde o benigní útvar, který je možné dlouhodobě sledovat a léčit. Pacientka nyní užívá předepsané léky a pravidelně podstupuje kontroly, aby se vývoj onemocnění nepodcenil.

„Jsem nesmírně vděčná za své Apple Watch. Kdyby mě nevarovaly, kdo ví, kdy by se na nádor přišlo. Žiju s ním dál, ale mám ho pod kontrolou a jsem ráda, že technologie mě donutila jít k lékaři,“ uvedla Adams pro britský deník The Sun. Příběh Samanthy Adams je jen dalším z řady případů, kdy chytré hodinky od Applu sehrály klíčovou roli při včasném odhalení zdravotních potíží. Ačkoliv samozřejmě nenahrazují odbornou péči, jejich funkce ukazují, že moderní technologie mohou v mnoha případech doslova zachraňovat životy.

Zdroj
