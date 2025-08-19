První MacBook s podporou 5G připojení dorazí možná už příští rok!

Apple by mohl už příští rok představit první MacBook s vestavěným 5G připojením, a to rovnou v chystaném MacBooku Pro s čipovou řadou M5. Podle informací Macworldu se v interním kódu Applu objevily záznamy o testovaném modelu s čipem M5 Pro (kódové označení t6050) a vůbec prvním 5G modemem určeným pro Mac. Tento modem, nesoucí kódové jméno „Centuari“ (C1), Apple poprvé uvedl letos na jaře s iPhonem 16e. Integrace do MacBooku by znamenala zásadní krok. Uživatelé by mohli být připojeni k internetu i bez Wi-Fi, podobně jako u iPadu s LTE či 5G. Přestože kódové zmínky neznamenají definitivní potvrzení uvedení na trh, jde o první konkrétní důkaz, že Apple tuto technologii pro Mac reálně testuje.
O možnosti přidání mobilního modemu do Maců se spekuluje už roky. Mark Gurman z Bloombergu dříve uvedl, že by k tomu mohlo dojít až s novou generací C2 modemu. Aktuální nálezy ale naznačují, že Apple možná plánuje využít už současný C1. Původně se očekávalo, že M5 MacBook Pro dorazí už letos na podzim, avšak nyní se jeho premiéra posouvá na začátek roku 2026. Pokud se 5G připojení skutečně v MacBooku Pro objeví, není vyloučeno, že stejnou funkcí bude disponovat i MacBook Air s M5. Apple by ale mohl tuto novinku alespoň zpočátku ponechat jako exkluzivní výhodu pro řadu Pro. Ať už MacBook s 5G uvidíme či ne, Microsoft v tomto směru Apple předběhl.