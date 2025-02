Apple C1 modem vytvořený přímo Applem se poprvé dostal do iPhone 16e

Apple dnes poprvé ve své historii uvedl na trh vlastní modem a to konkrétně pod označením Apple C1. Výhody čipů Apple nově rozšiřuje i modem C1, první modem navržený společností Apple. Zajišťuje rychlé a spolehlivé mobilní připojení 5G a je to vůbec nejúspornější modem v iPhonu. Díky úspornému čipu Apple a modemu C1, úplně novému vnitřnímu řešení a vyspělým funkcím řízení napájení v iOS 18 má baterie mimořádně dlouhou výdrž. Apple novinku uvedl v iPhone 16e a vzhledem k tomu, jak o ni mluví je zřejmé, že se do iPhone 16 Pro a iPhone 16 nedostala z jediného důvodu. Apple modem jak se spekulovalo chystal již pro tyto modely, ovšem nedokázal je vyrobit v dostatečném množství a v dostatečném čase a proto se modem dostal až do právě představeného iPhone 16e. Žádné jiné zařízení zatím tento modem nemá a veškeré ostatní telefony od Applu používají modemy od společnosti Qualcomm.

Vlastní C1 modem o kterém toho v současné době není mnoho známo bude postupně nahrazovat všechny modemy od Qualcommu a Apple tak stejně jako když se odřízl od Intelu po uvedení čipů Apple Sillicon postupně přjde také na vlastní čipy. Společnost tak snižuje svoji závislost na ostatních výrobcích.