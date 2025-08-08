Zavřít reklamu

Microsoft předběhl Apple a MacBooky! Již brzy začne prodávat první notebook s 5G připojením

Jan Vajdák
Zatímco se spekuluje, že Apple plánuje první Mac s mobilním připojením nejdříve na rok 2026, Microsoft se do toho pouští už nyní. Konkurence v podobě Microsoftu oznámila svůj první Surface Laptop s podporou 5G, který začne doručovat zákazníkům od 26. srpna. Nový model je součástí produktové řady Copilot+ PC a zaměřuje se na podnikové použití. Nabízí 13,8″ displej, procesory Intel Core Ultra (řady 2), podporu Nano SIM i eSIM a šest adaptivních antén pro optimalizaci signálu a spotřebu energie.

Notebook může navíc fungovat i jako hotspot pro další zařízení. Cena začíná na 1 700 dolarech, ale drobným písmem Microsoft upozorňuje, že plnohodnotné 5G bude aktivováno až „později v roce 2025.“ Apple mezitím pokračuje ve vývoji vlastních modemových čipů. Letos představil modem C1 s podporou sub-6GHz 5G sítí v modelu iPhone 16e. Očekává se i jeho nasazení v chystaném iPhonu 17 Air. Dle Marka Gurmana z Bloombergu Apple zvažuje nasazení modemu C2 s mmWave technologií v roce 2026. A to nejprve do iPhonů 18 Pro, později pak i do MacBooků. Apple již v roce 2007 experimentoval s MacBookem s integrovaným 3G, ale nikdy ho neuvedl na trh. Po letech spekulací se tak zdá, že 2026 by mohl být rokem, kdy se mobilní konektivita konečně dostane i do Maců. Uvítali byste tento krok?

