iPhone 18 Pro si zachová současné velikosti displejů, zaboduje však jinak

Přestože se Apple v případě příští generace iPhonů 18 Pro podle nejnovějších informací nechystá změnit velikost displejů, rozhodně to neznamená, že bychom se měli připravit jen na kosmetické úpravy. Ba právě naopak, rok 2026 by měl přinést poměrně výraznou proměnu v oblasti designu a technologií, které by mohly posunout zážitek z používání iPhonu na novou úroveň.

Rozměry zůstávají, design se mění

Podle dobře informovaného leakera Digital Chat Station z čínské sociální sítě Weibo Apple u modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zachová velikosti 6,3″ a 6,9″, tedy stejné jako u aktuální šestnáctkové řady. Ani letošní iPhone 17 Pro prý v tomto směru nic nemění, takže Apple zjevně našel rozměrovou rovnováhu, která mu dává smysl. Přesto se ale máme na co těšit. Apple by měl podle dostupnýcg spekulací nasadit Face ID pod samotný displej, díky čemuž zůstane na obrazovce viditelný pouze malý průstřel pro přední kameru. Jinými slovy, Dynamic Island, jak ho známe dnes, by měl zmizet, i když zatím není jisté, zda úplně, nebo se dočká nějaké softwarové transformace.

Zajímavostí je, že průstřel pro selfie kameru by měl být poprvé umístěný v levém horním rohu displeje. Pokud se to potvrdí, půjde o největší změnu vzhledu přední strany iPhonů od představení Face ID v roce 2017. Je nicméně otázkou, nakolik bude tato změna vítaná. Vždyť podobné řešení už roky používají androidí konkurenti.

Nová úroveň fotoaparátu a výkonu

iPhone 18 Pro by měl kromě nového designu nabídnout také variabilní clonu u hlavního 48Mpx fotoaparátu, což už dnes známe třeba z některých modelů Samsungu. Výhodou této technologie je lepší práce s hloubkou ostrosti, což jednoduše řečeno znamená, že uživatel by měl mít manuální kontrolu nad tím, kolik světla na čip dopadne a jak bude snímek opticky působit.

Zmíněny byly i plány na přechod na třívrstvý obrazový snímač Samsungu, který má nabídnout lepší odezvu, nižší šum a širší dynamický rozsah a tedy i výrazné zlepšení kvality obrazu i ve zhoršených světelných podmínkách. Apple tím podle DigiTimes naznačuje odklon od výhradní spolupráce se Sony, což je samo o sobě velkou novinkou.

Výkon a konektivita budoucnosti

Aby iPhone 18 Pro zvládal všechny nové funkce, Apple prý chystá skok z 8 GB na 12 GB RAM, což bude v souladu s tím, co se očekává už u iPhonů 17 Pro a 17 Air. Více paměti přijde vhod například při používání Apple Intelligence, ale i při multitaskingu a práci s náročnějšími aplikacemi.

Z hlediska konektivity se očekává nasazení 5G modemu Apple C2, který by měl být nástupcem letošního C1 a nabídnout lepší podporu mmWave i vyšší efektivitu připojení. A co se týče výkonu samotného čipu, iPhone 18 Pro by měl dostat A20 Pro, který bude vyráběný 2nm procesem od TSMC. Očekává se, že díky tomu nabídne až 15% nárůst výkonu a o 30 % nižší spotřebu energie oproti čipu A19 z iPhonů 17.