Apple chystá další náhradu kožených krytů pro iPhone 17. Místo FineWoven přijde nový materiál

Když Apple před časem zrušil výrobu všech kožených doplňků, vysloužil si za to od uživatelů smíšené reakce. Firma svůj krok tehdy obhajovala snahou o větší šetrnost k životnímu prostředí a splnění cíle být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Jenže náhrada v podobě materiálu FineWoven se ukázala jako krok vedle. Obaly a řemínky se totiž rychle opotřebovávaly, ztrácely na vzhledu a kritika se na Apple proto valila ze všech stran. Není proto velkým překvapením, že se cupertinská společnost podle nových informací chystá přijít s dalším řešením.
Podle spolehlivého leakera Majin Bu má Apple u řady iPhone 17 představit úplně nový syntetický materiál, který by měl nahradit jak kožené obaly, tak i nepovedený FineWoven. Tentokrát by se mělo jednat o tkaninu s viditelnou texturou a matným povrchem, jež na první pohled působí více technicky než luxusně. Do nabídky se mají dostat barvy jako zelená, oranžová, modrá či fialová, a hlavní výhodou by měla být právě odolnost – tedy to, co FineWoven postrádal.
Fotogalerie
Apple tím pádem nadále drží směr k ekologickým materiálům, ale tentokrát by měl nabídnout i něco, co bude při každodenním používání působit reprezentativně a dlouhodobě vydrží. Vedle nového syntetického materiálu se navíc hovoří i o tom, že Apple připravuje takzvané Liquid Glass kryty, které by měly cílit na uživatele hledající výraznější vzhled. Co přesně si pod nimi představit zatím není jasné, ale spekuluje se, že by mohlo jít o novou variantu průhledného obalu se zajímavějším designem a vyšší odolností. Zda se u těchto pouzder objeví i integrované očko pro uchycení poutka, o kterém se mluvilo u silikonových verzí, zatím jasné není.
Pokud se informace potvrdí, čeká nás na zářijové keynote zajímavé zpestření v podobě úplně nové linie krytů. Apple by tak mohl konečně napravit reputaci, kterou si FineWoven nešťastně pokazil. Odpověď na to, zda se novinka osvědčí, však dostaneme až s reálným používáním – a pokud půjde o změnu k lepšímu, budou ji uživatelé vítat s otevřenou náručí.