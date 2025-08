iPhone Chipgate. Kauza, na kterou se již zapomnělo, ale kterou před lety řešil každý

Zpětně se to může zdát jako bezvýznamná epizoda v historii iPhonů, ale pokud jste si v roce 2015 pořizovali iPhone 6s nebo 6s Plus, možná si dodnes pamatujete nervy s tím, co za procesor vám Apple vlastně naservíroval. Řeč je o tzv. Chipgate, jedné z mála kauz, která Applu opravdu pošramotila důvěru u části jeho nejnáročnějších zákazníků. Dnes se však už přesto chce s odstupem času říci, že se na ní zapomnělo.

Apple tehdy udělal něco, co zní z dnešního pohledu naprosto absurdně – konkrétně si nechal vyrábět jeden a ten samý čip, tedy A9, hned dvěma různými firmami. O výrobu se tehdy staral konkrétně Samsungem a TSMC. Na papíře to možná dávalo smysl, jelikož tato strategie zajistila Applu větší objem výroby, jistotu dodávek a tak dále, jenže problém nastal ve chvíli, kdy se začaly porovnávat čipy v praxi. Zatímco Samsung vyráběl svůj A9 pomocí 14nm technologie, TSMC použil proces s jemností 16 nm. Výsledkem byly čipy, které sice nabízely stejné výpočetní schopnosti, ale ne už úplně stejnou výdrž baterie.

A co je paradoxní, TSMC verze byla zkrátka úspornější, přestože papírově používala „horší“ nebo spíš starší výrobní proces. Některé testy ukázaly, že rozdíl ve výdrži mohl činit i dvě hodiny, což už bylo něco, co si všimli nejen technologičtí novináři, ale hlavně samotní uživatelé. Začalo se tak spekulovat, jak poznat, který čip máte ve svém iPhonu, a dokonce vznikaly speciální návody, jak to ověřit přes aplikace typu Lirum Info Lite. Vznikla tak atmosféra nejistoty a frustrace, která Apple donutila zareagovat.

Oficiální stanovisko společnosti tehdy bylo, že rozdíl ve výdrži baterie je maximálně 2 až 3 %, bez dopadu na uživatelský zážitek. Jenže poprask okolo čipů už nešlo jen tka zastavit. Část komunity si Apple přestala idealizovat, protože poprvé narazila na to, že ani u iPhonu není všechno tak jednotné, jak by si člověk myslel. A ruku na srdce, když za telefon platíte přes dvacet tisíc korun, chcete mít pocit, že dostáváte to nejlepší a ne nějakou „slabší“ variantu jen kvůli dodavatelským kompromisům.

Kauza se nakonec přirozeně vyčerpala a nové generace iPhonů už podobný problém neřešily. Apple se navíc od té doby výhradně spoléhá na čipy od TSMC, které mu pomáhají vyrábět výkonné a přitom úsporné procesory řady A. Chipgate však zůstává připomínkou toho, že ani gigant jako Apple není neomylný. A hlavně, že uživatelé Applu nejsou jen loajální fanoušci, ale také velmi nároční zákazníci, kteří si kvalitu umí ohlídat.