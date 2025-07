Příchod skládacího iPhone příští rok potvrzen dalším zdrojem

Příchod prvních ohebných iPhone se sice předpovídá mnoha analytiky i leakery v posledních letech pravidelně, nicméně tentokrát to konečně vypadá opravdu nadějně. Podle aktuálních informací by se totiž měl už příští rok světu poprvé ukázat první skládací model, kterým se Apple pokusí změnit vnímání tohoto typu zařízení. A tím to zdaleka nekončí.

Kalifornský gigant má podle zdrojů v roce 2026 představit iPhone Fold, který by se měl zařadit po bok těch nejdražších modelů. Apple přitom údajně počítá se sedmi až deseti miliony prodaných kusů, což není na premiérový ročník vůbec málo. Z konstrukčního hlediska má jít o zařízení s jedním kloubem, ale o finálních rozměrech displeje se prý zatím ještě definitivně nerozhodlo. Vedle iPhonu se přitom ve hře stále drží i skládací iPad, u kterého má Apple interně počítat s pěti až šesti miliony kusů, čímž se potvrzuje, že v této kategorii rozhodně nejde jen o bokovku.

Méně optimistický výhled ale přichází z oblasti výroby. Apple měl podle původních plánů letos v Indii vyrobit 50 milionů iPhonů, realita ale bude výrazně skromnější. Odhady mluví o hranici kolem 40 milionů. Zatímco Samsung tempo navyšuje, konkurenční Xiaomi a Oppo své objednávky kvůli slabší poptávce spíše utlumují.

Ve zbytku produktového portfolia to letos žádná hitparáda nebude. Analytici očekávají, že výsledky za druhé čtvrtletí u iPadů, Maců a nositelných zařízení meziročně klesnou, ale do září by se měly vrátit k mírnému růstu. Dlouhodobě bude hrát klíčovou roli segment služeb, u kterého se letos počítá s růstem kolem 11 %, a podobně má pokračovat i v příštím roce.

Nepříjemné vystřízlivění ale přišlo s Vision Pro. Ačkoliv měl Apple původně v plánu dodat až 350 tisíc kusů, realita je výrazně skromnější. Plány se kvůli slabšímu zájmu, vysoké ceně a nejasnému využití smrskly na pouhých 60 tisíc kusů. Apple má samozřejmě stále obrovské rezervy a výhody. Ale čas běží. Bez silné AI strategie a přesvědčivého skládacího trumfu může firma ztrácet dech. A ačkoliv většina analytiků nadále doporučuje akcie Applu držet, na žádný výrazný růst letos podle všeho nedojde.