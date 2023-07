Apple stále přemýšlí nad představením ohebného iPadu

Zatímco spousta výrobců elektroniky v čele se Samsungem již produkty s ohebnými displeji světu představila, Apple na svou příležitost stále čeká a nikdo neví, kdy a zda vůbec tak učiní. Spousta leakerů v dřívějšku sice přišla s tím, že vývoj ohebných displejů pro budoucí Apple produkty sice již probíhá, nicméně na časovém harmonogramu se zatím leakeři shodnout nedokázali. Jak se však nyní zdá alespoň podle informací asijského portálu DigiTimes, příchod ohebných novinek od Applu se přeci jen blíží.

Zdroje DigiTimes tvrdí konkrétně to, že o příchodu ohebných iPhonů v nadcházejících letech je již v Applu rozhodnuto a jejich vývoj probíhá na plné obrátky. Jen u iPhonů však Apple zůstat prý nechce. Ve hře jsou totiž i ohebné iPady, které začíná v současnosti zkoumat coby potenciální doplněk právě k iPhonům, kterými by rád světu dokázal, že je to právě jeho řešení, které má ve světě ohebných displejů největší smysl. Přímý vývoj či cokoliv dalšího spojené s ohebnými iPady nicméně zatím neprobíhá, takže není vůbec jasné, kdy by mohl tento produkt na pulty obchodů dorazit, natož zda vůbec. Jelikož však zrovna u iPadů dává ohebný displej velký smysl kvůli kompaktnosti, nebyl by jeho příchod absolutně překvapivý – ba co víc, možná ještě logičtější než v případě iPhonů.