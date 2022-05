Ohebný iPhone se blíží, Apple pro něj chystá speciální displej

Zatímco celá řada výrobců androidích telefonů již do světa ohebných smartphonů pronikla, Apple se svým vstupem do něj stále čeká a to i přesto, že dle mnoha spekulací již ohebný iPhone představit měl. Jak se však nyní zdá, je tomuto kroku opět o něco blíž, jelikož je na dobré cestě ve vývoji speciálního displeje, který by právě do ohebného iPhonu rád nasadil.

S informacemi o speciálním typu displeje přispěchal jako první portál The Elec, dle kterého je vývoj panelu v plném proudu. Jednat se má konkrétně o upravený OLED panel, který se má od klasické verze lišit absencí polarizační vrstvy, která zlepšuje viditelnost displeje pod různými pozorovacími úhly. Tato vrstva je nicméně poměrně široká, kvůli čemuž jí chce Apple z displeje odstranit a tím tak panely učinit užšími a tedy lepšími z hlediska implementace do zařízení. S užším panelem se totiž přeci jen dá pracovat o poznání lépe než se širokými.

Přestože je potvrzení prací na ohebném iPhonu, respektive ohebném displeji pro něj, veskrze pozitivní záležitostí, pravdou je, že je třeba brát tuto zprávu s patřičnou rezervou. Vývoj ohebného iPhonu totiž probíhá již několik let, přičemž vyvinutí vhodného displeje je jen jedním z důležitých kroků, které musí Apple pro dokončení tohoto zařízení splnit. Spíš než jako příslib brzkého představení byste proto měli vývoj speciálního displeje vnímat jako potvrzení toho, že se s ohebným iPhonem i nadále počítá.