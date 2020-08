Ohebný hybrid iPhonu s iPadem dorazí za tři roky, designem ani specifikacemi nepřekvapí

Zatímco Samsung, Huawei, Motorola a dalších několik výrobců smartphonů již své vize budoucnosti ve formě ohebných smartphonů představili, Apple s odhalením vlastní “skládačky” zatím vyčkává. Podle leakera Komiyi to navíc vypadá, že ještě pěkných pár let vyčkávat bude. Představení ohebného zařízení kombinujícího prvky iPhonu a iPadu totiž chystá na rok 2023 jakožto ikonickou “one more thing”.

Poměrně zajímavé je, že samotný leaker přesně neví, zda bude ono ohebné zařízení vnímáno jako iPhone či iPad. Máme se totiž dočkat plné podpory telefonních hovorů a obecně telefonních funkcí, čímž se zařízení přiblíží klasickému iPhonu. Díky svým rozměrům při rozložení (ty zatím nejsou známé) a především pak operačnímu systému iPadOS, který v něm zřejmě poběží, se bude zařízení blížit i iPadu.

Co se týče jeho zpracování, jednat by se mělo o produkt složený ze dvou panelů, které spolu budou navzájem propojené ohebným displejem. Designově by se tedy mělo jednat o řešení podobné tomu, které používá Samsung u svého Z Fold, což však není absolutně překvapivé, jelikož se zatím zdá ze všech dostupných variant nejlepší – budeme-li brát v potaz to, že u něj jde o rozměry.

Srdcem zařízení má být buď čipset Apple A16X (tedy upravený A16 s vylepšeným grafickým výkonem) či Apple A17 – v obou případech by se mělo jednat o 3nm čipsety. Určitě potěší i microLED displej či přední fotoaparát a Touch ID implementované pod displej, díky čemuž nebude přední strana ničím rušivá.