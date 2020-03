Proč ještě Apple nepředstavil ohebný iPhone

Čím dál tím více technologických gigantů začíná pokukovat po skládacích telefonech, které mají poměrně velkou šanci odstartovat další revoluci na trhu a rozvířit dnes již stojaté vody. Pravdou nicméně je, že mnoho z nich u pokukování zůstává a k realizaci svých vizí se příliš nemá. Na reálný výrobek si tak ve výsledku troufne jen hrstka společností. Do první skupiny zatím patří i Apple, který minimálně svými patenty zájem o ohebné telefony již mnohokrát potvrdil. Nabízí se však otázka, zda se rozhodně v blízké době zařadit po bok inovátorů, nebo se bude držet zpátky. Přestože je kalifornský gigant již řadu let označován za velkého technologického inovátora, od kterého se revoluční produkty v čele tímto očekává, odpověď na otázku ohledně skládacích smartphonů z jeho dílny může být o poznání komplikovanější a nejasnější, než se na první pohled zdá.

Celý trh se smartphony tak nějak automaticky očekával, že se ponese současnost ponese právě ve znamení ohebných telefonů. To se ostatně i stalo a společnosti jako Samsung nebo Motorola přišly s na první pohled revolučními modely, které měly fungovat jako první a z velké části pokusné, generace skládacích telefonů. Jak Galaxy Fold od jihokorejské společnosti, tak Razr od Motoroly byly ale několikrát odloženy a ani přesto výsledky příliš neodpovídaly notně vysokým očekáváním. Z tohoto důvodu se donedávna ještě dychtiví výrobci smartphonů, kterých se na výrobu ohebných smartphonů dle velkého množství oficiálních či neoficiálních zpráv chystalo spousta, rozhodli své plány odložit na neurčito a s hromadnou výrobou raději počkat. Výjimkou je v tomto případě Apple, který tento trend úplně pominul a dál si jel ve starých, zažitých kolejích. A není divu, ač je v mnoha věcech jako jsou například bezpečnostní funkce napřed, na nové technologie se dívá racionálně a přistupuje k nim obezřetně. To se však nemusí líbit všem.

Již minulý rok spoluzakladatel Applu Steve Wozniak společnosti opakovaně spílal, že ztrácí inovační tempo a v konkurenčním boji prohrává na plné čáře. Někdy je však lepší brát podobné nářky s nadhledem než se zbytečně snažit být za každou cenu první a doplatit na to. A Samsung lze považovat za ukázkový příklad toho, že být první se v některých případech vážně nevyplácí. Po prvních testech Galaxy Fold se totiž na hlavu jihokorejské společnosti snesla lavina kritika, a to jak ze strany uživatelů, jejichž důvěra ve skládací telefony značně poklesla, tak ze strany recenzentů a testerů. Kdyby se podobného fiaska dopustil Apple, situace by byla ještě o poznání komplikovanější a s jistotou lze tvrdit, že by společnosti nějakou dobu trvalo z tohoto negativního PR vybruslit. Jinými slovy – zájem o skládací iPhone rozhodně je a v dohledné době nejspíše neustane, ale i tak si dá technologický gigant na čas a raději doladí všechny detaily před tím, než zařízení vypustí do světa. Největší hrozbou jsou v tomto případě paradoxně očekávání uživatelů, která jsou díky různorodým konceptům poměrně vysoká a často nerealistická. Finální technická řešení jsou ale většinou omezena jak technickými možnostmi, tak samotnou funkcionalitou a designem, tudíž jen málokdy odpovídají ambiciózním konceptům. V tuto chvíli tak nezbývá než čekat na to, až si bude Apple svou verzí ohebného telefonu zcela jistý a pokusí se jí ovládnout svět. Zda se bude jednat o plnohodnotný iPhone či jen doplňkovou řadu ke klasickým verzím však ukáže až čas, stejně jako to, jak úspěšný bude. Dříve či později nicméně tento model určitě dorazí.