iPhone 17 v nových barvách bude vypadat fantasticky!

Nové iPhony jsou tady již zhruba za dva měsíce. Základní model iPhonu 17 se podle dostupných informací objeví v nových barevných variantách, a sice zelené a fialové. Na základě uniklých renderů a fotografií komponent si už dnes můžeme udělat poměrně přesnou představu o tom, jak budou nové odstíny vypadat. Jeden z důvěryhodných leakerů dokonce zveřejnil snímky maket, které nov barvy odhalují. Zelená a fialová tak navazují na tradici atraktivních barev u základních iPhonů. Například loňský iPhone 16 v odstínu Ultramarine patřil dle mnohých k nejpovedenějším barevným variantám, jaké Apple kdy nabídl.

Zatímco modely Pro a Pro Max projdou jistým redesignem, základní iPhone 17 zůstane vizuálně blíže tomu, co uživatelé dobře znají z loňska. Dobrou zprávou je, že všechny modely letošní generace by podle zpráv z dodavatelského řetězce měly nabídnout 120Hz displeje. Funkce ProMotion, dříve výhradně dostupná jen v Pro modelech, se tak konečně dostane i do základní řady. Dalším vylepšením by mělo být navýšení paměti RAM na 12 GB napříč celou řadou. S výrazně lepší výbavou a novými barvami to vypadá, že iPhone 17 může být jednou z nejpovedenějších generací za poslední roky. Rendery nových barevných variant můžete vidět výše.