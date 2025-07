iPhone 17 se možná vrátí ke kořenům! Apple testuje ikonickou šedou ve stylu iPhonu 6

Apple si letos na podzim dost možná připomene jednu ze svých nejslavnějších designových kapitol a to velmi stylově. Podle zákulisních informací totiž testuje zcela nový odstín šedé barvy pro iPhone 17, který se nápadně inspiruje legendárním provedením Space Gray z doby iPhonu 6. Tento odstín se přitom zvažoval už loni pro iPhone 16 Pro, avšak nakonec jej nahradil odstín Desert Titanium. A co víc, zdroje leakera Majin Bu navíc tvrdí, že má šedá novinka zamířit nejen na základní iPhone 17, ale i na jeho profesionální variantu – tedy iPhone 17 Pro.

Pokud by se šedý iPhone skutečně dostal do finální nabídky, nahradil by s největší pravděpodobností stříbrnou či černou variantu, přičemž přesný výsledek zatím není definitivně rozhodnutý. Faktem ale je, že právě kombinace skleněných zad a hliníkového rámu by mohla v tomto odstínu působit mimořádně elegantně a zároveň decentně, což ocení především uživatelé s vkusem pro tradiční a čistý design.

Apple nicméně i přes nostalgickou hodnotu této barvy řeší jeden zásadní problém, kterým je potenciální překryv s ostatními odstíny. Tmavá šedá by totiž mohla působit až příliš podobně jako černá, nebo naopak vizuálně splývat s bílou, což by narušilo rozmanitost barevné nabídky. A právě ta je v případě iPhonů každoročně klíčová i z hlediska marketingu a prezentace jednotlivých modelů.

Je tedy možné, že si Apple tuto stylovou šedou nakonec opět nechá v šuplíku, byť by šlo o návrat, který by fanoušci ikonického designu z roku 2014 nepochybně ocenili. Finální verdikt se tak dozvíme nejspíš až na samotné keynote, kde bude barvám tradičně věnován samostatný prostor.