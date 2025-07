Apple nepřímo potvrdil vývoj superlevného Macu s čipem A18 Pro z iPhone 16 Pro!

Již mnohokrát jsme byli svědky toho, že to Apple s produktovými překvapeními opravdu umí a že i zprvu nepravděpodobné předpovědi leakerů se leckdy nakonec ukáží jako pravdivé. Přesně toho můžeme být ostatně svědky i nyní poté, co před pár hodinami spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo přišel s tvrzením, že Apple chystá superlevný MacBook poháněný čipem A18 Pro z iPhone 16 Pro. Zdánlivě bláznivá slova totiž nyní potvrdil další spolehlivý zdroj.

Řeč je konkrétně o vývojářích spolupracujících s portálem MacRumors, kteří již loni v létě narazili v backendovém kódu souvisejícím s testováním Apple Intelligence záhadné zařízení poháněné čipem A18 Pro, které však podle označení „Mac17,1“ spadá do kategorie jablečných počítačů. A jelikož tento stroj Apple zatím neoznámil a zároveň jeho popis dokonale zapadá do toho, s čím přišel před pár hodinami Kuo, zdá se rázem blížící se superlevný MacBook poháněný čipem z iPhone jako čím dál tím reálnější.

Pokud se zprávy potvrdí, půjde o první Mac svého druhu, tedy bez čipů řady M. Poměrně zajímavé je však to, že čip by měl být zřejmě i jediným zásadnějším rozdílem (samozřejmě spolu s RAM), ke které by se Apple odhodlal v porovnání s MacBookem Air. Z hlediska dalších specifikací by totiž měl chystaný MacBook nabídnout 13“ displej a hned několik barevných variant ve stylu iMacu, konkrétně modrou, růžovou, žlutou i stříbrnou. Apple se tak zřejmě pokusí oslovit novou cílovku – tedy uživatele, kteří touží po Macu, ale nevyžadují takový výkon jako nabízí Air nebo Pro. A nízká cena, styl a dostatečný výkon pro běžné použití by pro ně mohla být velmi dobrým receptem.

Co se dostupnosti týče, sériová výroba by měla odstartovat ke konci roku 2025, případně začátkem roku 2026. To znamená, že bychom se této „light verze“ MacBooku mohli dočkat už v první polovině příštího roku. Otázkou zůstává, jak Apple vyřeší věci jako podpora více monitorů nebo vyšších kapacit RAM, které jsou u čipů A řady omezené. I tak to ale vypadá na velmi zajímavý pokus, jak dostat macOS do ještě dostupnějšího zařízení, aniž by Apple musel slevovat ze svých standardů.