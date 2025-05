macOS 16 přinese nový bezpečnostní prvek na Macy

Apple podle nejnovějších informací chystá v macOS 16 významné posílení ochrany soukromí – tentokrát se zaměřením na systémovou schránku. Funkce, kterou denně používají miliony uživatelů pro kopírování a vkládání textů, obrázků nebo odkazů, se totiž může stát i slabinou z hlediska bezpečnosti. Podle reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple zavede v příští verzi systému novou vrstvu ochrany, která zabrání aplikacím v tajném přístupu k obsahu schránky bez výslovného souhlasu uživatele.

Konec tichého kopírování?

V současných verzích macOS mohou některé aplikace – bez vědomí uživatele – přistupovat k tomu, co je právě uloženo ve schránce. To zahrnuje například hesla, osobní údaje nebo odkazy, které si uživatel zkopíruje v jedné aplikaci a následně přejde do jiné.

macOS 16 by měl tento problém řešit tím, že aplikace budou muset explicitně požádat o oprávnění pro přístup ke schránce, podobně jako dnes žádají o přístup ke kameře nebo mikrofonu. Tím se výrazně omezí možnost, že by došlo k nepozorovanému sběru citlivých dat.

Fotogalerie macOS Sequoia 19 macOS Sequoia 18 macOS Sequoia 17 macOS Sequoia 16 macOS Sequoia 15 macOS Sequoia 14 macOS Sequoia 13 macOS Sequoia 12 macOS Sequoia 4 macOS Sequoia 5 macOS Sequoia 6 macOS Sequoia 7 macOS Sequoia 8 macOS Sequoia 9 macOS Sequoia 10 macOS Sequoia 11 macOS Sequoia 3 macOS Sequoia 2 macOS Sequoia 1 Vstoupit do galerie

iOS už podobnou ochranu má

Podobný systém Apple zavedl už v iOS 14, kde uživatelé dostávají upozornění, když aplikace přistoupí ke schránce. macOS zatím podobné varování nenabízel, ale to se má s příchodem macOS 16 změnit.

Očekává se, že novinka bude představena v rámci WWDC 2025, která je v plánu 9. června, a zpřístupněna vývojářům v první betaverzi systému krátce po konferenci.

Ochrana schránky je součástí širší Apple strategie zaměřené na soukromí uživatelů, které firma dlouhodobě staví do popředí svých systémových aktualizací.