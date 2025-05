Dotykový Mac a ohebný iPad? Apple je prý ukáže do konce desetiletí

Apple údajně chystá dotykový Mac a skládací iPad. Obě zařízení by měla dorazit do roku 2030 a přinést zásadní posun v designu i ovládání.

Apple podle všeho pracuje na dvou zcela nových typech zařízení, která by mohla dorazit během několika příštích let. Podle informací agentury Bloomberg plánuje Apple uvedení dotykového počítače Mac a nový skládací iPad – a to ještě před rokem 2030.

Podle zdrojů má dotykové ovládání nejprve zamířit do řady MacBook Pro. Apple údajně zachová klasický vzhled s klávesnicí a trackpadem, ale přidá dotykový displej, podobně jako to už roky dělá konkurence se zařízeními s Windows.

Revoluce pro Mac?

Ačkoliv Apple v minulosti dotykový Mac opakovaně odmítal, aktuální vývoj naznačuje změnu kurzu. S nástupem čipů Apple Silicon a větším propojením macOS a iPadOS začíná dávat dotykový displej větší smysl. Navíc mnoho aplikací už dnes funguje napříč platformami – a dotykové ovládání může uživatelský zážitek jen vylepšit.

A co skládací iPad?

Podle Bloombergu Apple zvažuje také zařízení s ohebným displejem o velikosti běžného iPad Pro. Nemá jít o iPhone, ale skutečně o iPad, který bude možné složit a snáze přenášet. Tento model je však pravděpodobně ještě několik let vzdálený – spekuluje se o roce 2027 a dál. Pokud Apple obě zařízení skutečně představí, půjde o největší designový posun za poslední dekádu.