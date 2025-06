O čem se šeptá u Applu: iPhone 18 vzhled, iPhone 17 Air rozlišení a výroční iPhone

Na rok 2027 Apple údajně připravuje speciální model iPhonu k dvacátému výročí první generace. Podle Marka Gurmana má nabídnout futuristický vzhled bez výřezů, s tenkými rámečky a zakřiveným sklem po celém obvodu. Odborníci se ale rozcházejí v názoru, kdy dorazí technologie umožňující zcela skrytý Face ID a kameru pod displejem — podle Rosse Younga nejdříve v roce 2030. Mezitím se Apple připravuje na uvedení modelu iPhone 18 Pro s menším Dynamic Islandem a možným přesunem kamery. Zároveň se v betaverzi iOS 26 objevil náznak nového, extrémně tenkého iPhonu 17 Air, který by mohl být uveden již letos na podzim.

Jaký bude design „výročního“ iPhonu?

Apple údajně chystá na rok 2027 speciální model iPhonu k oslavě dvaceti let od představení prvního telefonu. Podle informací z newsletteru Power On od Marka Gurmana by měl mít tento výroční iPhone „zcela bez výřezů“, s mimořádně tenkými rámečky a zakřiveným sklem po celém obvodu zařízení. Nadšení fanoušků ale mírní Ross Young z Counterpoint Research, podle kterého iPhone s poddisplejovým Face ID i přední kamerou dorazí nejdříve v roce 2030.

Zatímco Gurman i Young patří mezi ověřené zdroje informací o plánech Applu, jejich odhady se tentokrát liší. Fanoušci tak budou muset počkat, zda Apple výroční model v roce 2027 skutečně pojme jako odvážnou designovou revoluci, nebo spíše jako evoluci současného vzhledu s jen mírně tenčími rámečky a elegantnějším tvarem.

iPhone 18 vzhled

Analytik Ross Young ze společnosti Counterpoint Research v průběhu uplynulého týdne uvedl, že by iPhone 18 Pro (Max), který Apple uvede v příštím roce, měl být dalším krokem směrem k celoplošnému displeji. Young očekává, že tyto modely dostanou poddisplejové Face ID, i když některé jeho prvky zůstanou zatím viditelné. Z tohoto důvodu prý iPhone 18 zachová Dynamic Island, ale v menší podobě než u iPhonu 14 Pro až iPhonu 16. To částečně odporuje dřívější zprávě serveru The Information, podle které měl nový iPhone mít jen malý otvor pro přední kameru a žádný Dynamic Island.

Na zmenšení Dynamic Islandu poukázal ve svém newsletteru i Mark Gurman z Bloombergu. Přesné umístění otvoru pro kameru zatím není jisté — podle Younga může zůstat uprostřed nebo se přesunout do levého horního rohu displeje. Plně skrytý Face ID systém pod displejem se očekává až kolem roku 2028, takže i iPhone 18 bude spíše evoluční krok na cestě k vysněnému „celoplošnému“ iPhonu.

Náznaky chystaného iPhonu 17 Air v betaverzi iOS 26

Druhá betaverze operačního systému iOS 26 naznačila, že bychom se letos skutečně mohli dočkat nového iPhonu 17 Air. Podle magazínu Macworld se v systému objevila verze klasické tapety s klaunem očkatým v rozlišení 1260 x 2736 pixelů, což neodpovídá žádnému současnému iPhonu. To však velmi dobře sedí na specifikace, které v minulosti odhadoval analytik Ming-Chi Kuo — 6,6″ displej s ultra tenkým tělem o tloušťce pouhých 5,5 mm. Nový model by se tak velikostí zařadil mezi standardní iPhone 17 a větší iPhone 17 Pro.

Zvěsti rovněž hovoří o tom, že iPhone 17 Air bude vybaven modemem Apple C1 a jediným zadním fotoaparátem, což by potvrzovalo jeho zaměření na design a nízkou hmotnost spíše než na profesionální funkce. Tapeta v novém rozlišení se zřejmě připravuje právě pro tento očekávaný model, který má být uveden na trh letos na podzim spolu s finální verzí iOS 26.