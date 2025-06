O čem se šeptá u Applu: AirPods Pro 3 představení, skládací iPhone a iPhone 17 Air displej

Na AirPods Pro 3 i skládací iPhone si fanoušci Applu počkají déle, než se čekalo. Analytici Jeff Pu a Ming-Chi Kuo odhadují, že nová generace sluchátek s měřením tepu dorazí až v roce 2026, přestože první náznaky se objevily už v kódu iOS 26. Místo toho se Apple v příštím roce zaměří na nové Apple Watch a tablet HomePad. Mezitím Foxconn letos na podzim rozjede výrobu prvního skládacího iPhonu, který má být představen na podzim 2026 spolu s řadou iPhone 18.

AirPods Pro 3 představení? Možná až příští rok, tvrdí analytici

Fanoušci sluchátek od Applu si budou muset na další velkou novinku z řady AirPods Pro nejspíš ještě chvíli počkat. Zatímco se původně očekávalo, že se AirPods Pro 3 objeví už koncem roku 2025, nový odhad renomovaného analytika Jeffa Pu ze společnosti GF Securities Hong Kong mluví jasně: premiéra dorazí nejdříve v roce 2026.

Informace přichází trochu překvapivě, protože ještě letos v únoru uznávaný novinář Mark Gurman z Bloombergu tvrdil, že Apple chystá nové AirPods s funkcí měření srdečního tepu a jejich představení je vzdáleno jen „několik měsíců“. Důkazy o chystaném modelu navíc našli vývojáři i v kódu betaverze iOS 26. Přesto Puův aktuální přehled produktů naznačuje, že v roce 2025 se Apple zaměří spíše na jiné novinky.

Dlouhé čekání potvrzuje i další respektovaný analytik Ming-Chi Kuo, podle něhož se výrazné inovace AirPods očekávají nejdříve v roce 2026, kdy by se do sériové výroby mohly dostat AirPods s integrovanou infračervenou kamerou. Kuo ale neupřesnil, zda se jedná o základní model AirPods, nebo o Pro verzi, a k dotazům se zatím nevyjádřil.

Apple historicky uvádí nové AirPods ve stejném období jako iPhony, což by znamenalo, že AirPods Pro 3 by mohly být představeny na podzim spolu s iPhonem 17. Pokud by se opravdu premiéra posunula na 2026, šlo by o čtyřletý odstup od představení AirPods Pro 2 v září 2022.

Skládací iPhone míří do výroby. Foxconn spustí produkci už letos na podzim

Po letech spekulací se zdá, že se skládací iPhone konečně stává realitou. Podle nejnovějších informací od renomovaného analytika Ming-Chi Kua zahájí Apple ve spolupráci se svým hlavním dodavatelem – společností Foxconn – sériovou výrobu skládacího iPhonu na přelomu letošního září a října. Oficiální představení by pak mělo přijít na podzim roku 2026 jako součást řady iPhone 18.

Ačkoliv se start výroby nezadržitelně blíží, Kuo upozorňuje na to, že ne všechny komponenty mají ještě finalizované specifikace. Jistotu však už má samotný skládací displej, který dodá Samsung Display – lídr v oblasti ohebných obrazovek.

Podle dosavadních informací bude mít skládací iPhone v zavřeném stavu displej o úhlopříčce přibližně 5,5″, po rozevření pak nabídne 7,8″, čímž se velikostí zařadí po bok konkurentů typu Galaxy Fold. Oproti „véčkovým“ modelům jako Galaxy Flip zvolil Apple formu skládání „jako knihu“.

Apple údajně věnoval obrovskou pozornost konstrukci pantu, aby byl co nejodolnější a zároveň minimalizoval viditelný přehyb na displeji. Telefon by měl být extrémně tenký – v rozloženém stavu pouze 4,5 mm, ve složeném pak kolem 9 až 9,5 mm.

Zajímavostí je, že Apple plánuje nasadit poddisplejové kamery, a kvůli prostorovým omezením možná nevyužije Face ID. Místo toho by se mohl vrátit Touch ID v nové podobě.

Co se týče ceny, ta bude pro většinu uživatelů pravděpodobně největší překážkou. Kuo už dříve odhadoval cenu mezi 2 000 až 2 500 dolary, což ještě před aktuálními obchodními komplikacemi v Číně znamenalo, že půjde o prémiovou záležitost pro úzkou skupinu zákazníků.

Samsung Display má pro Apple v roce 2026 vyrobit kolem 7 až 8 milionů skládacích panelů, přičemž Apple plánuje objednat 15 až 20 milionů skládacích iPhonů celkem – tato zásoba by měla pokrýt poptávku na 2 až 3 roky, protože se nepočítá s masovým rozšířením kvůli vysoké ceně.

iPhone 17 Air displej

Apple plánuje významný krok směrem k úspornějším displejům, které by mohly výrazně prodloužit výdrž baterie budoucích iPhonů. Podle nejnovější zprávy serveru The Elec se kalifornský gigant chystá uvést pokročilou generaci OLED displejů, která by mohla debutovat v modelu iPhone 17 Air v roce 2027.

Základ technologie spočívá ve vylepšení současných LTPO OLED panelů (low-temperature polycrystalline oxide). Ty dnes kombinují dva druhy tranzistorů: efektivní, ale pomalejší, a rychlé, ale energeticky náročné. Apple podle dostupných informací plánuje posunout takzvané „drive tranzistory“ na bázi oxidu, čímž by displej při nízkých obnovovacích frekvencích – například při režimu Always-On – spotřebovával ještě méně energie.

Pro uživatele to znamená, že displej zvládne udržet zobrazení hodin nebo notifikací při frekvenci třeba jen 1 Hz, a přitom bude šetřit baterii mnohem více než současné panely. Nevýhodou však je, že tranzistory s oxidovou vrstvou jsou pomalejší, takže Apple musí pečlivě vyvážit spotřebu a plynulost zobrazení.

První vlaštovkou této nové generace displejů – někdy označované jako LTPO3 – je podle zákulisních informací Apple Watch Series 10, kde si Apple technologii již úspěšně otestoval. U tenkých zařízení, kde je prostor pro velkou baterii omezený, je úsporný displej klíčovým faktorem. Proto se očekává, že iPhone 17 Air, který má být ultratenkou verzí budoucí řady iPhone 17, dostane tuto novinku dříve než robustnější modely Pro.

Výrobu nových panelů mají zajišťovat tradiční dodavatelé – Samsung a LG. Oba ale budou muset výrazně investovat do nové výrobní techniky, přičemž LG čeká větší výzva, protože vyrábí méně OLED displejů než Samsung.

Apple by měl finální rozhodnutí o zavedení této technologie do jednoho z modelů pro rok 2027 učinit ve třetím čtvrtletí 2025, což dodavatelům ponechá zhruba dva roky na přípravu sériové výroby.

Pokud se plán naplní, iPhone 17 Air se stane ukázkou toho, jak Apple hledá cesty k prodloužení výdrže baterie u stále tenčích a lehčích zařízení — a opět posune hranice v oblasti mobilních displejů.