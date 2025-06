Legenda Applu má novou roli. Jony Ive pomůže přetvořit Britské muzeum

Bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive má nové působiště. Nově se stává členem představenstva Britského muzea v Londýně. Jeho úkolem bude pomoci s ambiciózním plánem rekonstrukce a digitalizace této ikonické instituce. Po svém odchodu z Applu v roce 2019 se Ive prostřednictvím své společnosti LoveFrom podílel na řadě významných projektů ve Spojeném království. Mezi nejviditelnější patří nový emblém krále Karla III., redesign červeného nosu pro charitativní Comic Relief nebo logo pro vesmírný projekt. Nyní se jeho designérská vášeň přesouvá do sféry kultury.

„Je to mimořádná čest. Britské muzeum miluji od první návštěvy jako dítě. Je to výjimečná instituce, která podporuje zvídavost a porozumění napříč kulturami a časem,“ uvedl Ive pro AppleInsider. Ive nastupuje do rady právě ve chvíli, kdy muzeum realizuje svůj dlouhodobý plán přeměny, který zahrnuje rekonstrukci galerií, zlepšení návštěvnického zázemí a důraz na udržitelnost. Projekt odstartoval v roce 2023 a jeho první fází je modernizace energetického systému a odklon od fosilních paliv. Ive je jedním z pěti členů správní rady, které si vybírá samotné představenstvo. Další jmenování provádí britský premiér, král Karel III. a některé oborové organizace. Mimochodem, Iveova společnost io, kterou založil spolu se Samem Altmanem, byla nedávno odkoupena firmou OpenAI za 6,5 miliardy dolarů. O zařízení, na kterém firma pracuje, se zatím ví jen to, že má být založeno na umělé inteligenci.