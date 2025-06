AirTag pomohl v Londýně vystopovat kradené auto

Manželský pár z londýnského Hammersmithu měl štěstí i smůlu zároveň. Když Mia Forbes Pirie a Mark Simpson zjistili, že jim zmizel jejich Jaguar E-Pace v hodnotě 57 tisíc dolarů, okamžitě kontaktovali tamní policii. Přestože měli v autě umístěný AirTag a dokázali přesně určit jeho polohu, reakce policie byla podle nich spíše vágní. Úřady jim sdělily, že možná vyšlou hlídku a dají vědět, pokud auto najdou.

Fotogalerie AirTag klíčenka iPouzdro 7 AirTag klíčenka iPouzdro 8 AirTag klíčenka iPouzdro 9 AirTag klíčenka iPouzdro 10 AirTag klíčenka iPouzdro 11 AirTag klíčenka iPouzdro 13 Vstoupit do galerie

Rozhodli se tedy jednat sami. Forbes Pirie řekla, že se původně obávali, že najdou pouze odhozený AirTag. Vydali se tedy na adresu, kterou jim lokalizace ukázala. „Brali jsme to jako malé dobrodružství. Bylo to vzrušující, možná i trochu zábavné. Nemyslela jsem si, že by nám zloději ublížili. Podle mě by se spíše snažili utéct,“ uvedla Forbes Pirie pro BBC. Vůz nalezli zaparkovaný v Chiswicku, bez zlodějů. Ti sice obešli tovární imobilizér, ale nezvládli překonat druhý, který si majitelé nechali nainstalovat.

Paradoxně si tak oba poškození museli své vlastní auto ukrást zpět, protože ho nedokázali nastartovat bez pomoci výrobce, kterému museli prokázat vlastnictví. Tato zkušenost vyvolala otázky ohledně postupu londýnské policie. Navzdory přesné poloze vozu nedošlo k rychlému zásahu. „Myslela jsem, že budou jednat svižněji, ale je mi jasné, že jsou také hodně zahlceni,“ uzavřela Forbes Pirie. Apple i bezpečnostní experti varují před tím, aby se lidé sami pouštěli do pátrání po zlodějích. A to navzdory možnostem, které technologie jako AirTag dnes nabízejí.