AirTag 2: Vzhled, novinky, představení a celkově vše, co se zatím šušká

AirTag 2 by mohl být blíže, než si myslíte. Podle aktuálních informací Apple chystá druhou generaci populárního sledovacího příslušenství už na červen 2025 – možná právě na WWDC. Co všechno přinese?

AirTag 1 vs. AirTag 2

AirTag, malý lokalizační čip od Applu, se na trhu poprvé objevil v roce 2021 a od té doby si získal oblibu uživatelů, kteří hledají efektivní způsob, jak sledovat své klíče, batohy nebo zavazadla. Přestože Apple průběžně vylepšoval softwarové funkce, hardwarová revize zatím nepřišla. To by se ale mělo brzy změnit – možná již na WWDC 2025, kdy by Apple mohl představit AirTag 2.

AirTag 2 čip

Jedním z hlavních vylepšení AirTagu 2 má být nasazení nové generace ultraširokopásmového (UWB) čipu, který už známe z iPhonů 15 a Apple Watch Ultra 2. Díky tomu by funkce Přesné vyhledávání měla nabídnout dosah až 60 metrů (oproti současným cca 15 metrům). To už je vzdálenost, která výrazně rozšiřuje možnosti použití – například v rozlehlých prostorách nebo při hledání auta na parkovišti.

AirTag 2 reproduktor

Apple se rovněž chystá reagovat na kritiku týkající se možného zneužití AirTagů ke sledování osob. Některé modifikace totiž umožňovaly deaktivaci vestavěného reproduktoru, což činilo sledování nepozorovaným. AirTag 2 má být vybaven novým reproduktorem, který bude výrazně hůře manipulovatelný, čímž se zvýší bezpečnost používání.

AirTag 2 novinky a AirTag 2 funkce

Dalším očekávaným vylepšením je hlubší integrace s Vision Pro. Nový AirTag by mohl v kombinaci s rozšířenou realitou nabídnout zcela nový způsob lokalizace – například vizuální navádění v prostoru prostřednictvím AR rozhraní. AirTag 2 by mohl nabídnout také optimalizovanou spotřebu energie díky efektivnějšímu čipu a inteligentnímu úspornému režimu, který se aktivuje při nečinnosti zařízení. Díky těmto úpravám se očekává prodloužení výdrže baterie až na 36 měsíců při běžném používání, což snižuje potřebu časté výměny baterií a přispívá k ekologičtějšímu provozu.

AirTag 2 design

Ačkoli design AirTagu zůstane převážně nezměněn, spekuluje se o uvedení nové barevné varianty v matně černém provedení, která by mohla oslovit uživatele preferující diskrétnější vzhled. Navíc by měl být povrch zařízení odolnější proti poškrábání, což zvýší jeho trvanlivost při každodenním používání. I když design zařízení zůstane podle leaků beze změny, hardwarové inovace ukazují, že nejde jen o „facelift“. Kompaktní tělo AirTagu už lze sice těžko ještě více zmenšit, ale konkurence v podobě tenčích modelů pro peněženky ukazuje, že v této oblasti má Apple prostor pro budoucí rozšíření portfolia.

AirTag 2 představení

Podle známého leakera Kosutamiho plánuje Apple představit AirTag 2 v červnu 2025 – tedy pravděpodobně během letošní konference WWDC, která začíná 9. června. Tuto informaci potvrzuje i dřívější report Marka Gurmana z Bloombergu.