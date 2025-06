Recenze Vivo V50: Proč chtít iPhone 16e, když tu za méně dostanete více?

Společnost Vivo uvedla své nové produkty řady V50 na konci února. Model Vivo V50 zaujme na první dobrou zejména svým designem a nevšedním fotomodulem, po delším zkoumání ale zjistíte, že jeho linie jsou nápadně podobně iPhonům X až 11, a to díky zaobleným hranám. A je to moc fajn vzpomínání, i když je uvnitř všechno jinak.

Modely Vivo řady V jsou často doporučovány pro to, že vám poskytnou všestranný zážitek, ale pořád u nich platí, že ve své cenové kategorii nabídnou velice dobrou kvalitu fotografií a videa. Každý rok se také drží víceméně stejného receptu a jen s malými vylepšeními. V loňském roce např. dostaly modely řady V40 ochranu proti vodě a stereo reproduktory.

Nyní zde máme rovnou IP69, které telefon chrání i proti stříkající vodě, ale především vylepšený design s větší Aurou, tedy přisvětlující LED, aktualizovaný 50MPx hlavní fotoaparát s lepším senzorem OV50e a optikou Zeiss pro všechny fotoaparáty. A nyní tu je ještě větší 6 000 mAh baterie s rychlejším nabíjením s výkonem 90 W.

Displej se špičkovým jasem

Vivo V50 má 6,77“ AMOLED displej s rozlišením 1080p, což je oproti 6,78“ AMOLED displeji s rozlišením 1260p u předchozích modelů „zajímavý“ downgrade. Letos jsme však dostali nové ochranné sklo Dimond Shield Glass (ve spolupráci se společností Schott), které by mělo být až o 50 % odolnější vůči pádům ve srovnání s prvním sklem Schott u modelů V40.

Kouká se na to ale skvěle, tedy s ohledem na design i kvalitu displeje, který samozřejmě má 120Hz obnovovací frekvenci (jde přepnout na 60 Hz). Jas v HBM se vyšplhá na 1 300 nitů, jenže ve špičce umí až 4 500 nitů. Telefon má dobrou sytost barev a úroveň kontrastu a nabízí slušné možnosti přizpůsobení, pokud jde o barvy obecně. Možná škoda jen toho příliš lesklého povrchu telefonu, který se nemusí líbit všem. Otisky prstů ale skoro nechytá.

Výkon s výstrahou

Vivo V50 běží, stejně jako V40 a V30, na čipu Snapdragon 7 Gen 3 a jeho paměťové možnosti dosahují maximálních 12 GB RAM + 512 GB, tedy opět stejně jako u starších modelů. Rád bych zde viděl např. Snapdragon 7s Gen 3, nebo vlastně alespoň nějakou inovaci, i když je zařízení na střední třídu stále dobré, nemá dostatek výkonu potřebného pro hraní náročných her ve vysokém nastavení.

Není tu ale přehřívání ani nějaká zpoždění. Vlastně i prostředí šlape velice rychle a bez zasekávání. Zařízení po vybalení jede na Androidu 15 s nadstavbou Funtouch OS 15. Rozhraní je plynulé, nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a nezaznamenal jsem žádné problémy s oznámeními ani agresivní správou paměti. Jediné, co je v tomto ohledu třeba zmínit, je, že V50 dostane jen tři aktualizace operačního systému Android – o jednu méně než jeho bezprostřední konkurenti z Android světa, o tři méně jak třeba takový Samsung Galaxy A56.

S podpisem od ZEISS

Vzhledem k tomu, že Vivo pokračuje v pololetní kadenci vydávání nových telefonů, fotoaparáty V50 se od svého předchůdce zas tak moc neliší. Na zadní straně má dva 50MPx objektivy a ačkoli hlavní fotoaparát používá o něco větší modul, nějaký rozdíl v kvalitě zde příliš pozorovat nebudete, snad jen při zhoršených světelných podmínkách. Telefon si i nadále velice dobře poradí s portrétními snímky a stále patří k nejlepším telefonům střední třídy v této oblasti.

Velice potěší focení na 2x přiblížení a překvapuje míra detailů u makro fotografie. Mimochodem v rozhraní fotoaparátu můžete fotit i na režim Supermakro. V každém případě se ale připravte na to, že vaše výsledky budou opravdu syté, nebe možná nepřirozeně modré a na 1x přiblížení jsem často zaznamenal přepaly.

Baterie na dlouho

Je to držák. Vivo V50 má mnohem větší baterii, která má kapacitu 6 000 mAh a jedná se o křemíkovo-karbonovou. Telefon tak v pohodě zvládne vydržet den a půl na jedno nabití, a to při intenzivním používání. Zaujme i samotné nabíjení. S 90W USB PD trvá nabití zařízení do plného stavu baterie méně než 50 minut. Tady se prostě velké značky jako Samsung a Apple mají co učit. Osobně nevím, čeho se pořád bojí, když to u konkurence funguje, a to navíc velice dobře.

Celkově vzato nepřináší Vivo V50 zas tak mnoho nového, ale je to vlastně i v pořádku. Vivo totiž nemuselo nijak měnit své úspěšné základy a přidáním větší baterie a osvěžením designu dodala značka na trh takové zařízení, které je o něco lepší než jeho předchůdce, ale právě majitelům předchozí generace to nemusí nijak trhat žíly. Pokud potřebujete telefon střední třídy se zaměřením na fotoaparát a stylovým designem, Vivo V50 je vlastně skvělou volbou, která v základu stojí o poznání méně jak takový iPhone 16e, který zde může bodovat vlastně jen ve výkonu. Cena Vivo V50 v konfiguraci 12GB/512GB je totiž 13 490 Kč a v balení najdete nejen silikonové pouzdro ale i na displeji aplikovanou ochrannou fólii.

