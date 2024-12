Jsou levné Androidy opravdu tak špatné? Recenze Vivo V40 SE vás vyvede z omylu

Když my, tedy majitelé iPhonů, vidíme Android za 5 tisíc Kč, zákonitě jej odsoudíme jako šrot. Dříve tomu tak dozajista bylo, jenže doba pokročila, a i zařízení z tak nízké cenové relace dokáže skutečně překvapit. Potvrzuje to i naše Vivo V40 SE recenze.

Smartphone Vivo V40 SE byl letos hodně vidět. Byl to totiž oficiální smartphone UEFA Euro 2024, což jistě překvapí proto, že nedosahuje vlajkových parametrů. Vivo se tedy nesnažilo prodávat svůj vrcholný segment, ale vsadilo spíše na masy. A udělalo dobře. Vivo V40 SE má totiž líbivý design, rychlé nabíjení, podporu pro dvě SIM a microSD, velký a jasný displej i 50MPx hlavní fotoaparát.

Balení s překvapením

Apple nám zavedl jasný trend v tom, že v balení už není místo ani na sluchátka ani napájecí adaptér. Proto je poměrně s podivem, že zde najdete silikonový průhledný kryt, abyste si líbivý kabátek telefonu hned neznehodnotili nějakými škrábanci. Jistě to překvapí stejně jako to, že je zde USB-C kabel, který má na svém konci ještě USB-A. Vivo tedy přemýšlí pravděpodobně tak, že běžný nenáročný uživatel nemusel ještě na USB-C adaptéry přejít. Samozřejmostí je řada brožur a nástroj na vyndání šuplíku SIM. Když už jsme ale zmínili ta sluchátka, 3,5mm jack port tu pro ta kabelová nenajdete.

Kovový design

Telefon je k dispozici ve dvou barvách, tedy fialové a černé. Jen první zmíněná a ta námi testovaná má ale záda z eko kůže (jde o silikonový polymer), která vypadají skutečně pěkně. Design jim kazí jen příliš zbytečného textu a je u nich nutné zvyknout si na tu strukturu. Není to hladký plast nebo sklo, protože tu hrubost na prstech skutečně cítíte. Je to ale něco jiného a zajímavého.

Co je až neuvěřitelné, je, že se jedná o telefon za 5 tisíc Kč, který má ale hliníkový rám. To telefonu spolu s nevšední zadní stranou a nijak extrémně vystouplými fotoaparáty dává punc vyšší ligy, než do které svou cenou skutečně spadá. Navíc to tělo je opravdu tenké, protože má 7,79 mm, a i přes větší rozměry jsme u telefonu na velice příjemné váze 185,5 g. Výška je 163 mm a šířka 76 mm. Ještě se hodí dodat, že odolnost je tu podle IP54, tedy že je telefon odolný proti prachu a stříkající vodě.

120 Hz displej

Stejně jako u rámu nepochopíte, co nabídne v dané cenové kategorii displej. Ten je 6,67“ AMOLED, co je ale zásadnější, že nabídne 120Hz obnovovací frekvenci (zvolit jde ještě 60Hz fix). Rozlišení je Full HD, takže 2 400 × 1 080 px, kdy je tedy hustota 395 ppi. Překvapí i jas, který je až 1 800 nitů, stejně jako optická čtečka otisků prstů přímo v displeji. Je rychlá a bezproblémová, nicméně telefon nabízí i rozpoznávání obličeje.

Někde se však šetřit muselo, kdy ta volba padla na absenci HDR a rámečky. Ty jsou vážně silné a nesymetrické, protože u spodní strany je o poznání větší než na stranách. Poměr displeje vůči tělu je jinak 86,8 %. Je vtipné, že stejný má i iPhone 16. Jen pro dokreslení situace, iPhone SE má poměr obrazovky k tělu 65,4 %.

Šlape jako na drátkách

U těch překvapení ale ještě nekončíme. V telefonu totiž nejede žádný druhořadý čip, nýbrž velice výkonný Snapdragon 4 Gen 2, který je spárovaný s 8GB pamětí RAM LPDDR4x (ta jde ještě dynamicky softwarově rozšířit o dalších 8 GB). Jde o 4nm procesor s grafikou Adreno 613, který je také velice úsporný, což oceníte na výdrži baterie.

Ta nabídne kapacitu standardních 5 000 mAh a nemusíte se bát, že nezvládne váš náročný den. S trochou snahy dá i dva. Navíc když potřebuje doplnit šťávu, je tu 44W kabelové nabíjení, kdy plnou kapacitu dotlačíte ani ne za hodinu. Společnost k tomu dodává, že baterie by měla i po 4 letech používání zařízení mít alespoň 80% kondici. Integrovaná paměť také převyšuje standardy, protože má kapacitu 256GB. K tomu je možnost rozšířit ji za pomoci microSD karet (až do 1 TB).

Tři fotoaparáty, použitelný jeden

Na svou cenovku je hlavní fotoaparát skutečně dobře vyvážený. Ultraširokoúhlý se hodí jen na specifické focení, od makro foťáku nečekejte raději nic. Nicméně s tím hlavním zvládnete více než jen momentky. Výsledky mají pěkné barvy i kontrast, kdy samozřejmě používá slučování pixelů. I tady už je přítomno OIS a zajímavé je, že 50MPx fotoaparát nabízí i 2x zoom.

Prostředí nativního fotoaparátu nabízí hodně standardních režimů (i Portrét) a je skutečně svižné. S nočním focením ale nepočítejte, to je bída s nouzí i při zapnutém nočním režimu. Video neoslní, jde jen o Full HD při 30 fps.

Hlavní fotoaparát : 50 MPx, f/1,8, 26 mm, PDAF

Ultraširokoúhlý fotoaparát : 8 MPx, f/2,2

Makro fotoaparát : 2 MPx, f/2,4

Přední fotoaparát : 16 MPx, f/2,0

Je to dobré, vážně dobré

Vivo V40 SE nabídne stereo reproduktory s hlasitostí zvýšenou na 300 %, takže řvát umí skutečně hodně. V této cenové kategorii také není něco jako Dual SIM zrovna standardem. Pokud jde bezdrátovou konektivitu, tak je zde přítomno Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac a jen Bluetooth 5.0. Zařízení jinak jede na Androidu 14 s nadstavbou Funtouch 14 a sráží jej jen ten fakt, že dostane pouze dvě aktualizace operačního systému a jeden rok aktualizací zabezpečení navíc.

Ve finále jsem ale z výsledku překvapený. Konkrétně ze vzhledu, hliníkového rámu, velkého 120Hz displeje, velkého interního úložiště, rychlosti i svižnosti telefonu a jeho prostředí a ostatně i pěkných výsledků hlavního fotoaparátu. Rád bych samozřejmě napsal, že je Android za 5 000 Kč peklo, ale to bych lhal. Vivo V40 SE je úplně v pohodě telefon, který udělá dojem nejen podle toho, jak vypadá, ale i toho, co všechno vlastně umí.

