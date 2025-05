Recenze Vivo V50 Lite: Je 3x levnější jak iPhone 16e, výbavou ho ale strčí do kapsy 

Pokud je iPhone 16e za 16 990 Kč střední třída Applu, jiní výrobci mají její cenovku posazenou o poznání níže. Spadá do ní i Vivo V50 Lite, které jablíčkáře v mnohém překvapí. Třeba 120Hz obnovovací frekvencí displeje v zařízení za ani ne 6 tisíc Kč.

Těch „zajímavostí“ je ale o poznání více. Patří mezi ně i obří baterie s podporou 90W nabíjení nebo ochranná fólie na displeji aplikovaná rovnou z výroby či silikonový kryt v balení. Když to ale vezmeme od začátku, tak se vám Vivo V50 Lite může opravdu líbit. Z přední strany je to klasická a poměrně velká placka, jejíž rozměry určuje především displej.

Jde o 6,77“ AMOLED displej s již zmíněnou 120Hz obnovovací frekvencí, který má jas vysokých (papírových) 1 800 nitů a má poměrně tenké rámečky. Na střední třídu za ani ne 6 tisíc Kč je to až neuvěřitelné i proto, že tu není žádný výřez v displeji, ale pouze průstřel pro selfie kameru. Aby toho nebylo málo, displej obsahuje i docela spolehlivou čtečku otisků prstů. Její nevýhoda je jen ta, že je možná až příliš nízko.

Zadní strana zařízení je příjemně matná a jasně jí dominuje přece jen až přehnaný modul fotoaparátu. Ten je na jeho specifikaci skutečně extrémní, někam se ta technologie ale vejít musela, protože Vivo V50 Lite má v pase vlastně jen 7,8 mm (tedy stejně jako iPhone 16e). Fotoaparát ale klame tělem, protože přítomen je vlastně jen jeden. K tomu ale později. Telefon se nabíjí skrze USB-C port a s ohledem na baterii je to neskutečná bestie.

Baterie je obří, nabíjení superrychlé

I když je balení telefonu skutečně bohaté, protože tu najdete i USB-C na USB-C kabel, už tu nenajdete adaptér. Telefon nicméně podporuje extrémně superrychlé 90W nabíjení, musíte si k tomu ale pořídit originální Vivo nabíječku. Samozřejmě můžete použít jakoukoli jinou, rychlost se pak bude určovat právě podle jejích specifikací. Bezdrátové nabíjení přítomno není.

Zařízení má rozměry 163,77 x 76,28 x 7,79 mm, a i tak se do něho vešla obří 6 500mAh baterie. Ta vám vydrží celý den náročného používání, dva dny běžného používání a tři dny střídmého používání. Powerbanky můžete klidně nechat doma, tady nejsou vůbec třeba. Když jde však do tuhého, můžete třeba přepnout obnovovací frekvenci displeje na 60Hz fix.

Podle výrobce však telefon zvládne až 27,4 hodin streamování YouTube nebo 10,5 hodin hraní her a v pohotovostním režimu vydrží 11 dní. 90W FlashCharge vám zajistí 50 % nabití za 27 minut a 100 % za pouhých 57,5 minut. Navíc díky technologii Reverse Charging můžete ze zařízení nabíjet i jiná, třeba sluchátka.

Výkon je zásadní slabina

Kdepak, Vivo V50 Lite netrhá ve svém výkonu asfalt. Obsahuje totiž už poměrně starý Snapdragon 685, kdy je tou jasně největší slabinou celého zařízení. Co se prostředí a jeho reakcí týče, můžete být docela překvapení, jak je to hladké, rychlé a okamžité. Zadrhávání přichází s plnící se pamětí RAM, která je 8GB a s náročnými aplikacemi a samozřejmě hrami.

Není to herní mobil, což jasně říká právě i ta jeho cenovka. Běžní uživatelé s ním nebudou mít sebemenší problém a budou spokojení s tím, co za své peníze dostanou, ale jablíčkáři zvyklí na plynulý chod se Vivu prostě právem vysmějí. Opět je ale třeba si uvědomit, že iPhone 16e stojí 3x tolik, co tento recenzovaný Android. Co potěší je základní úložiště. To totiž nabídne velkorysých 256 GB (typ UFS 2.2). Softwarová podpora je pětiletá a ihned po vybalení zařízení jede na Androidu 15 a jeho nadstavbě Funtouch. Najdete tu tak třeba i Circle to Search od Googlu.

Jeden fotoaparát

Vypadá to, jako kdyby byly dva, což také jsou, použitelný je ale jen jeden. Jedná se o 50MPx Sony IMX882, který má vynikat svou vysokou citlivostí na světlo a vylepšenou redukcí šumu. Jeho clona je f/1.79 a snímač je velký 1/1.953”, takže se snaží zachytit i ty nejmenší detaily s vysokých dynamickým rozsahem. A ty detaily, tedy zejména v oblasti „makro“ snímků na 2x přiblížení mu docela jdou, což se nedá říci o větších záběrech.

Samozřejmě nejde očekávat kdo ví jak skvělé výsledky. Problémy jsou se jak se sytě modrou, tak hodně bílou (i když ještě ne přepálenou). Hloubka ostrosti je ale velice fajn. Ostatně ona druhá kamera je vlastně 2MPx hloubkový senzor, který pomáhá i při portrétech. K těm tu máte ještě speciální přisvětlovací LED Aura Light. Při zhoršujícím se světle nicméně poměrně logicky dochází k přímé úměře i ve zhoršování samotných výsledků. Selfie kamera je 32MPx, digitální přiblížení té hlavní 10x.

Prostě ideální poměr cena/výkon

Vivo V50 Lite ukazuje, že za velice příjemné peníze jde také udělat velice příjemný telefon, který mnohým překvapí a zklame jen málem. V prvním případě jde o kvalitu a velikost displeje, obří baterii s doslova nezastavitelnými rychlostmi nabíjení nebo třeba základní integrovanou paměť. Zklame výkon a příliš nenadchne fotoaparát, i když na ty momentky bude základnímu uživateli dostačovat.

Ještě se hodí dodat, že telefon obsahuje speciální ochranu proti nárazům, kdy bylo zařízení testováno na 42 000 pádů, 150 000 zapnutí/vypnutí a 600 tlakových testů. Odolnost je podle IP65 a je i odolné vůči extrémním podmínkám (-20°C až 50°C). Aktuální cena Vivo V50 Lite je 5 669 Kč.

