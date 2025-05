iOS 19 přinese zbrusu novou herní aplikaci na iPhone! A nejen na něj

Apple chystá velkou změnu pro všechny hráče, kteří si rádi krátí čas na iPhonu, iPadu, Macu nebo Apple TV. Už letos na podzim bychom se totiž měli dočkat zcela nové herní aplikace, která v rámci systémů iOS 19, macOS 16 a tvOS 19 nahradí stávající Game Center. A podle dostupných informací to vypadá, že se nebude jednat jen o kosmetickou úpravu, ale o plnohodnotnou platformu pro hraní.

Herní aplikace má být podle Bloombergu dostupná na všech klíčových zařízeních od Applu a nabídne toho skutečně hodně. Uživatelé se mohou těšit nejen na možnost spouštění her z jednoho místa, ale také na přehled herních úspěchů, žebříčků, redakčního obsahu a dokonce i komunikaci s přáteli, což by mělo hraní na Apple zařízeních výrazně zatraktivnit. Jinými slovy, Apple se snaží vytvořit jakési „herní centrum“ nové generace, které bude přehledné, rychlé a praktické.

Zajímavé je, že novinka nemá být určena pouze pro propagaci služby Apple Arcade, jak by se možná mohlo zdát. V aplikaci se totiž objeví i všechny hry třetích stran, které jsou nyní k nalezení v sekci Hry v App Storu. Apple se tak zjevně snaží oddělit herní obsah od zbytku App Storu a nabídnout uživatelům jednodušší cestu k oblíbeným titulům, ať už si chtějí jen zahrát něco jednoduchého na iPhonu nebo se ponořit do komplexnějšího titulu na Macu.

Na Macu má navíc aplikace umět pracovat i s hrami staženými mimo Mac App Store, což je poměrně překvapivé, ale zároveň vítané rozhodnutí. Mnoho známých her je totiž dostupných například přes Steam nebo jiné platformy, takže pokud by je Apple dokázal vtáhnout do svého herního prostředí, výrazně by tím rozšířil nabídku.

Oficiální představení herní aplikace by mělo proběhnout už 9. června na WWDC, tedy vývojářské konferenci Applu, kde se tradičně odhalují nové verze systémů a další klíčové novinky. Samotné spuštění pak proběhne na podzim, společně s vydáním iOS 19 a dalších systémů. Pokud se vše vydaří tak, jak Apple plánuje, mohli bychom se konečně dočkat plnohodnotného herního ekosystému, který na platformách cupertinské společnosti dlouho chyběl. A to by mohla být dobrá zpráva nejen pro příležitostné hráče, ale i pro ty, kteří berou hraní na Apple vážně.