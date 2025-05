Co Apple dělá správně ohledně soukromí (a co můžete udělat vy)

Komerční sdělení: V digitálním světě, kde každý klik může znamenat sdílení vašich osobních údajů, je ochrana soukromí čím dál důležitější téma. A Apple? Ten si na tom postavil celý svůj imidž – hlásá, že soukromí je základní lidské právo. Ale co to ve skutečnosti znamená? A co vy s tím můžete dělat?

Zdroj: Unsplash

Například existuje šikovný způsob, jak efektivně smazat své osobní údaje z online databází a tím si trochu vyčistit digitální stopu. Není to žádná magie, ale může vám to ušetřit pár nepříjemností.

Co Apple dělá správně

Apple si poslední roky buduje pověst jako ochránce našich dat – a nutno říct, že v mnoha ohledech právem. Jejich přístup k soukromí nastavuje laťku, kterou ostatní technologičtí hráči často jen marně doskakují:

App Tracking Transparency (ATT) – funkce, díky které se vás každá aplikace musí zeptat, než vás začne špehovat napříč jinými aplikacemi a weby.

Zpracování dat přímo na zařízení – osobní údaje jako obličej pro Face ID nebo hlasové příkazy pro Siri zůstávají ve vašem zařízení. Nikam neputují, žádný server, žádný stres.

„Nutriční štítky“ v App Storu – každý vývojář musí pěkně na rovinu napsat, co všechno o vás sbírá. Díky tomu máte přehled dřív, než vůbec kliknete na „Stáhnout“.

End-to-end šifrování – zprávy přes iMessage nebo novější iCloud zálohy jsou zašifrované tak, že ani Apple nemá šanci je přečíst.

Private Relay – v iCloud se schovává tahle fajn funkce, která maskuje vaši IP adresu a šifruje data v Safari. Skvělá obrana proti digitálním slídilům.

Mail Privacy Protection – Apple nově chrání i vaše maily – odesílatelé se nedozví, kdy a kde jste e-mail otevřeli. Žádné neviditelné špionážní pixely.

Apple navíc uživatele pravidelně vzdělává o tom, jak si nastavit soukromí podle svého. Každá větší aktualizace systému s sebou přináší vylepšení v oblasti bezpečnosti.

Co má Apple ještě dohnat

Ani Apple to ale nemá stoprocentní. Tady je pár oblastí, kde by mohli přidat:

Zálohy iCloudu a šifrování – až donedávna nebyly zálohy šifrované tak, aby k nim neměl přístup nikdo, ani Apple. Tím pádem existovalo riziko, že se k nim dostanou i třetí strany.

Aplikace třetích stran – Apple sám toho moc nesbírá, ale aplikace v jeho obchodě ano. Stačí povolit přístup ke kontaktům nebo poloze – a hned je z vás cílová skupina.

Co je mimo ekosystém, už není pod kontrolou – jakmile odešlete data e-mailem nebo je sdílíte přes jinou službu, Apple už nad nimi nemá žádnou moc.

Cloud je fajn, ale… – zálohovat všechno do cloudu je pohodlné, ale nese to i rizika. Je dobré vědět, co tam vlastně máte a proč.

Co můžete udělat vy

Apple vám může pomoct, ale nakonec jste to vy, kdo má prsty na klávesnici. Co můžete udělat pro své digitální soukromí?

Projděte si oprávnění aplikací

Hodně aplikací chce přístup k věcem, které pro jejich fungování vůbec nejsou potřeba. Mrkněte do nastavení (Nastavení > Soukromí), projděte si oprávnění a zrušte ty zbytečné.

Zkuste soukromější prohlížeče a vyhledávače

Google je sice pohodlný, ale každé vaše kliknutí zaznamená. Prohlížeče jako Brave nebo Firefox Focus a vyhledávače jako DuckDuckGo vás sledují méně. Tak proč jim nedat šanci?

Zbavte se starých účtů

Vzpomínáte na všechny ty platformy, které jste kdysi zkoušeli jen ze zvědavosti? Možná to byla nějaká zapomenutá seznamka, dávno neaktivní fórum nebo aplikace, která slibovala zábavu, ale rychle omrzela. I když jste je už roky neotevřeli, vaše data tam klidně můžou pořád strašit.

A pokud vlastně netušíte, kde všude se vaše údaje ještě potulují, je dobré smazat své osobní údaje z online databází – protože internet má dlouhou paměť, ale vy nemusíte být její součástí navždy.

Využívejte režimy, které vás chrání

Váš iPhone není jen telefon – je to švýcarský nůž digitálního klidu. Režim soustředění, notifikace podle kontextu, profily pro práci nebo relax… všechno tohle vám může pomoct najít rovnováhu mezi tím, co chcete dělat, a tím, co vám pípá na displeji. A pokud vás zajímá, jak Apple ladí soukromí i klid v připravovaném systému, určitě vás bude bavit pohled na novinky a vizuální změny, které by měl přinést iOS 19, protože naznačují, že Apple sází na ještě chytřejší správu pozornosti a dat.

Dejte sbohem sledovacím pixelům a cookies

Některé weby se vás snaží sledovat na každém kroku – pixel sem, cookie tam. Stačí pár rozšíření do prohlížeče nebo zapnutí blokace cookies třetích stran a jste o krok napřed.

Aktualizujte, aktualizujte, aktualizujte

Zastaralý systém je jako neuzamčené dveře. Pravidelné aktualizace opravují chyby a chrání vás před bezpečnostními hrozbami.

Co z toho plyne?

Apple celkem jasně ukazuje, že soukromí není jen reklamní nálepka, co vypadá hezky na billboardu – u nich to vypadá spíš jako základní pilíř celé jejich filozofie. Jasně, ne všechno je dokonalé, ale když se koukneš na to, co všechno už zavedli, je to vážně krok správným směrem.

Ale tady přichází ten háček – i když máš nejchytřejší telefon na trhu a všechno zabezpečení světa, pořád platí jednoduché pravidlo: za své soukromí jsi zodpovědný hlavně ty sám. Ano, Apple ti může dát nástroje. Může tě upozornit, že nějaká aplikace šmíruje víc, než by měla. Ale pokud sám bezmyšlenkovitě odklikneš všechna oprávnění, používáš stejné heslo na každé stránce nebo necháváš zapnutý Bluetooth nonstop… no, to ti pak nepomůže ani deset šifrování.

Chceš větší klid? Pak je potřeba přemýšlet, než klikneš. Věnovat pozornost drobnostem, jako je nastavení soukromí v aplikacích nebo pravidelný úklid online účtů. Technologie je jen půlka bitvy – tu druhou vyhráváš ty, když si vezmeš kontrolu zpátky do vlastních rukou.