Fatální krok vedle? Někteří majitelé Vision Pro hořce litují nákupu

Headset pro smíšenou realitu Vision Pro měl být průlomovým produktem v oblasti rozšířené reality, podle nejnovějšího článku deníku The Wall Street Journal ale nyní mnozí z prvních uživatelů vyjadřují značné zklamání. Nejčastěji kritizují váhu zařízení, omezené možnosti využití a nedostatečný ekosystém dostupného softwaru.

Debut Vision Pro si vysloužil značnou pozornost médií i veřejnosti. Apple uspořádal speciální událost v newyorském obchodě za účasti generálního ředitele Tima Cooka. Po uvedení zařízení na trh bylo možné spatřit uživatele s headsetem na veřejnosti – v obchodních centrech, restauracích i na sportovních akcích. Jak ale ukazují zkušenosti některých zákazníků, počáteční nadšení rychle opadlo.

„Použil jsem ho možná čtyřikrát za celý rok. Teď už na něj jen sedá prach,“ řekl realitní makléř Dustin Fox z Virginie. Největším problémem je podle něj nepohodlí při delším používání – zařízení váží kolem 600 až 650 gramů a kvůli přednímu těžišti způsobuje při nošení bolest krku již po 20 až 30 minutách.

Očekávání versus realita

Další uživatelé kritizují zejména omezené množství aplikací a dlouhé spouštění zařízení. „Po hodině sledování obsahu už to prostě nejde vydržet. Nedoporučil bych ho nikomu, ledaže by měl opravdu hodně peněz a nevěděl, co s nimi,“ uvedl Tovia Goldstein z New Yorku. Dodává, že Vision Pro často nechá ležet, protože pouhé jeho spuštění je zdlouhavé – je třeba připojit externí baterii a čekat několik minut, než se zařízení aktivuje.

Technologický analytik Anshel Sag z Kalifornie zkoušel Vision Pro využívat během letů jako zařízení pro zábavu. Kvůli sociálnímu diskomfortu a objemnosti zařízení však od jeho používání upustil. „Lidé se na mě dívali opravdu divně. Nechci to zažívat znovu,“ řekl s tím, že headset zabírá téměř polovinu objemu jeho příručního zavazadla. Cestovní pouzdro, které Apple prodává samostatně za 199 dolarů, je přitom poměrně rozměrné – přibližně 30 × 23 × 17 cm.

Podobné zkušenosti sdílí i Anthony Racaniello, provozovatel mediálního studia z Filadelfie, který se pokusil zařízení používat v práci i při cestování. „Na palubě mě letuška zcela ignorovala, vypadáte totiž, jako byste měli na očích spací masku.“ Nakonec svůj Vision Pro prodal s téměř 50% ztrátou a přiznal, že mu nechybí. „Je to určitě pohled do budoucnosti. Ale zatím to znamená nasadit si na obličej něco, co připomíná MacBook Pro o váze půl tuny – a nechat se přitom ostatními vysmívat.“

Nejistá budoucnost

Zatímco někteří majitelé litují nákupu, jiní – jako například izraelský youtuber Yam Olisker – zařízení sice využívají méně, než čekali, ale nelitují investice. Vision Pro používá zejména k sledování filmů ve 3D, i když i on si stěžuje na váhu a nutnost sledovat obsah vleže v posteli.

Přestože Apple údajně pozastavil práce na zcela nové generaci headsetu, podle informací deníku The Information a analytiků Ming-Chi Kua a Marka Gurmana je ve vývoji mírně vylepšená verze s novým čipem M5, avšak s minimálními změnami designu. Společnost má v plánu využít stávající komponenty z první generace, aby snížila zásoby ve výrobním řetězci. Uvedení aktualizovaného modelu se očekává mezi podzimem 2025 a jarem 2026.

Apple Vision Pro měl ambici stát se novou kategorií zařízení pro rozšířenou realitu, avšak dosavadní uživatelské zkušenosti poukazují na významné limity současné generace. Přestože technologie samotná nabízí potenciál do budoucna, současné nedostatky – od fyzického diskomfortu po slabý software – vedou řadu uživatelů k lítosti nad nákupem a zpochybnění přidané hodnoty tohoto prémiového produktu.