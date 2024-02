Děsivé, nebo futuristické? Podívejte se, jak zvláštně vypadá používání Vision Pro na veřejnosti

V pátek odstartovaly prodeje nového AR/VR headsetu Vision Pro z dílny Applu a jak se tento produkt pomalu dostává mezi lidi, začínají se jeho majitelé ukazovat na veřejnosti právě s ním na hlavě. A nutno říci, že vzhledem k tomu, že na tento pohled není svět zvyklý, vypadají lidé s Vision Pro pohybující se na veřejných místech a ovládající headset gesty rukou opravdu zvláštně, možná skoro až děsivě. Ostatně, podívejte se sami.

Je poměrně zajímavé, že sám Apple prezentuje Vision Pro primárně jako zařízení pro použití „v klidu“ – tedy třeba na gauči, v práci u stolu, popřípadě při cestování letadlem a tak podobně. Někteří majitelé novinky mají ale evidentně o způsobu použití trochu jinou představu a tak nemají problém s jejím používáním třeba při běhání, návštěvě restaurace či na procházkách. Je nicméně otázkou, zda se jedná jen o jakési první nadšení z novinky, které později opadne a headset si najde místo přesně tam, kam patří, nebo jsme nyní svědky vstupu do nové éry používání elektroniky, která člověka do jisté míry izoluje od zbytku světa. A co myslíte vy?

Wearing Vision Pro in public already drew a lot of attention 😆 pic.twitter.com/BbQwJE2pMi — Luke Miani (@LukeMiani) February 3, 2024