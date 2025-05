Apple chystá na příští rok iPhone celý ze skla a s unikátním displejem!

Rok 2027 bude zřejmě pro Apple přelomový nebo minimálně podstatně důležitější, než mnoho let předešlých. Zdá se totiž, že na tento rok chystá něco opravdu výjimečného. Již pěkných pár týdnů se hovoří konkrétně o tom, že má rok 2027 přinést odhalení výročního iPhone ke 20. výročí představení prvního modelu a podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu to teď vypadá, že bude tento jubilejní iPhone, takřka kompletně ze skla. A nejen to.

Gurman ve svém pravidelném nedělním newsletteru Power On tvrdí, že novinka dorazí ve druhé polovině roku 2027, což sice odpovídá na první pohled klasické podzimní premiéře, avšak zřejmě tomu tak nebude. Gurmanovy zdroje totiž tvrdí, že ještě před tím má dorazit první skládací iPhone, ale i ten má být ve výsledku prémiovou řadou, jejíž představení chce Apple držet před Vánoci. Podzim 2027 tak možná přinese dvě podzimní Keynote věnované iPhone.

Co se pak týče bližších informací o výročním iPhone, Gurman tvrdí, že u něj chce Apple minimálně na viditelných částech prakticky úplně opustit kov a přejít na sklo s tím, že přední stranu telefonu má pak tvořit displej bez jediného výřezu, otvoru či čehokoliv rušivého. Veškeré senzory, fotoaparáty a tak podobně totiž dokáže Apple skrýt konečně pod displej.

Cesta k tomuto cíli se ale neobejde bez mezikroků. Už příští rok mají iPhony 18 Pro a 18 Pro Max dostat Face ID ukryté pod displej, přičemž zůstane jen malý průstřel pro přední kameru. Právě to má být klíčový krok směrem k futuristickému designu plánovanému na rok 2027. Nechme se ale překvapit. Přeci jen, ještě stále čekáme na premiéru iPhone pro rok 2025, natož pak 2027.