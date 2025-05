První ohebný iPhone nabídne dvě zásadní výhody oproti konkurenci a to už příští rok!

O příchodu prvního ohebného iPhonu se sice mluví již pěknou řádku let, podle úniků informací z posledních let to však konečně vypadá opravdu nadějně. Telefon by totiž měl být již ve finální fázi vývoje s tím, že svou premiéru by si měl odbýt už v příštím roce. Ostatně, Apple má dokonce už i nasmlouvané mnohé dodavatele komponent, kteří mu s jeho výrobou pomohou. A jak se podle čerstvých informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zdá, novinka bude lákat minimálně na dvě unikátní vlastnosti.

Celou propagaci svého prvního ohebného iPhonu chce Apple podle zdrojů Gurmana stavět na dvou klíčových vlastnostech, kterými se iPhone odliší od konkurence. Tou první má být téměř neviditelný ohyb na hlavním 7,8″ displeji, který by měl zaručit opravdu prémiový a ničím nerušený vizuální zážitek. Druhou výhodou má být výrazně kvalitnější pant vyrobený údajně z titanu a nerezové oceli, což by mělo telefonu zajistit vyšší odolnost i plynulejší otevírání po mnoho let. Spolehlivost a snad i nerozeznatelnost pantu v displeji by tedy měla u telefonu hrát prim. Zda budou tyto dvě věci stačit k přesvědčení jablíčkářů k nákupu i přesto, že má být cenovka telefonu nastavena opravdu vysoko nicméně ukáže samozřejmě až start prodejů.