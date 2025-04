Opera se ostře obula do Applu a jeho iOS! Za co konkrétně?

Když začal v Evropské unii platit zákon o digitálních trzích (DMA), Apple musel přistoupit v iOS k celé řadě změn. Vývojáři v EU mohou nově vytvářet pro iPhone i vlastní webové prohlížeče se svým vlastním vykreslovacím jádrem. Ani po roce ale žádný z velkých prohlížečů svou „EU verzi“ neuvedl. Proč? V exkluzivním rozhovoru pro 9to5Mac to vysvětlil produktový manažer Opery pro iOS Jona Bolin. Podle něj Apple změnami splnil jen základní požadavky regulace, ale prostředí pro třetí strany zůstává silně omezené.

Mohlo by vás zajímat Spotify se opět tvrdě obulo do Applu. Za co tentokrát? Ostatní články Jan Vajdák 3. 3. 2025

Opera přiznává, že některé prvky nového systému vítá. Například možnost výběru výchozího prohlížeče při nastavování nového iPhonu zvýšila počet stažení alternativních aplikací a pomohla uživatelům lépe poznat dostupné možnosti. Zásadním problémem však podle Bolina zůstává, že Apple sice umožnil vlastní prohlížečová jádra, ale způsob, jakým to udělal, zcela znepřístupnil jejich reálné nasazení. Vývojáři nemohou automaticky převést uživatele ze staré verze aplikace do nové. Museli by udržovat dvě oddělené verze pro EU a zbytek světa, což je drahé a riskantní.

Mohlo by vás zajímat Nejlepší webové prohlížeče pro iPhone aneb co používat místo Safari iPhone Amaya Tomanová 13. 4. 2024

„Musíte hrát podle jejich pravidel. A i když se přizpůsobíte, pořád vás to omezuje. Je to jako kdyby vám Apple nevěřil,“ říká Bolin. Opera vyzývá Apple, aby možnost používat vlastní jádra otevřel i mimo EU. Pokud to nejde, měl by aspoň umožnit vývoj a distribuci několika verzí aplikace, mezi nimiž by si uživatel mohl zvolit. Bolin věří, že globální tlak regulačních úřadů nakonec přiměje Apple otevřít iOS skutečně naplno. Do té doby chce Opera přinášet uživatelům nové funkce v rámci současných možností. Opera pro iOS dnes nabízí AI asistenta Aria, vestavěnou VPN, blokování obsahu a podporu systémových widgetů i vlastních ikon. Prohlížeč je zdarma a klade důraz na soukromí, což souvisí i s jeho sídlem v Norsku, kde platí přísná pravidla pro ochranu dat.