Nejlepší webové prohlížeče pro iPhone aneb co používat místo Safari

Arc Search

Arc Search je nejnovějším přírůstkem do nabídky mobilních webových prohlížečů a vyvinul se ze své desktopové verze, která byla původně uvedena na trh v roce 2023. Arc k vyhledávání za vás používá umělou inteligenci (AI). Ačkoli může chvíli trvat, než si na ni zvyknete, výsledkem je zajímavý způsob vyhledávání. Využitím funkce aplikace Browse for Me si můžete zobrazit typickou vyhledávací stránku, na které umělá inteligence shromažďuje informace ze šesti různých zdrojů. Tím získáte personalizovanou webovou stránku zobrazující všechny podstatné údaje potřebné k zodpovězení vašeho vyhledávacího dotazu.

Fotogalerie #2 Arc Search 1 (kopie) Arc Search 2 (kopie) Arc Search 3 (kopie) Arc Search 4 (kopie) Arc Search 5 Vstoupit do galerie

Arc Search stáhnete zde.