Neuvěřitelný zmatek i chybná rozhodnutí: Z Applu unikly informace o zpackaném vývoji Siri a AI

Umělá inteligence hýbe v posledních letech světem čím dál tím víc. Applu se však do tohoto rozjíždějícího se vlaku stále nedaří naskočit tak, aby jej šlo považovat za plnohodnotného AI pasažéra, natož pak udavače trendů. Jeho AI funkce jsou totiž zatím v porovnání s konkurencí dost slabé, za což ostatně sklízí ze všech stran tvrdou kritiku. Nikdo přitom příliš nechápe, jak si zrovna společnost jeho ražení může podobný přešlap dovolit. Odpověď na tyto otázky se nyní pokusil částečně přinést portál The Information, kterému se podařilo díky vyzpovídání spousty anonymních současných či bývalých zaměstnanců Applu zjistit o vývoji AI spoustu informací.

Na vývoji Apple Intelligence pracuje Apple již velmi dlouho s tím, že zprvu uvažoval nad tím, zda by pro její provoz nebylo nejlepší vytvořit jak malý, tak i velký jazykový model, ze kterého by její „chytrost“ čerpala, přičemž zatímco malý by běžel přímo na iPhonech, velký pak na cloudů. Vedení Applu se nicméně později přiklonilo k vytvoření jednoho velkého a co možná nejkomplexnějšího jazykového modelu, který sice poběží na cloudu, zato však zvládne vše, co od něj bude potřeba. Bohužel, už zde začal být ve vývoji zakořeněn první problém, jelikož se dlouho nedařilo konkretizovat, co vše by měl daný model zahrnovat, jak moc komplexní by měl být a tak podobně. Právě kvůli nerozhodnosti či náhlým změnám v plánech měli někteří špičkový zaměstnanci Applu odejít.

Nebyly to však jen problémy s vývojem jako takovým. Řada zaměstnanců Applu zmínila, že při vývoji byla ve firmě velmi špatná pracovní atmosféra pramenící z mizerného vedení, které umožňovalo až příliš uvolněnou firemní kulturu v kombinaci s nulovými ambicemi vedoucích či absencí chuti riskovat ohledně funkcí, které byly sice složité, ale mohly být revoluční. Kombinace těchto faktorů vývoj jako takový značně zpomalovala s tím, že když začal jeden vývojový tým narážet na problém, přehodil projekt na další tým s tím, ať daný problém vyřeší. Siri a další AI funkce se tak přehazovaly z týmu na tým jako „horký brambor“, kvůli čemuž vývoj váznul. Do toho pak vstupovaly klasické zaměstnanecké problémy typu nespokojenost s výší platu, malým množstvím dovolených a tak podobně.

ChatGPT jako (ne)zajímavý soupeř

Velkým zlomem ve vývoji mohl být rok 2022, ve kterém debutovala společnost OpenAI se svým chabostem ChatGPT. Apple však tento projekt smetl ze stolu s tím, že šéf Apple AI John Giannadrea tvrdil, že chatboti typu ChatGPT nemají pro uživatele velkou přidanou hodnotu a tedy se nedočkají rozmachu. Naopak řešení Applu, na kterém se tehdy pracovalo, mělo být přesně tím, co lidé chtějí, přičemž mělo být zároveň poměrně jednoduše vytvořitelné. „Hloupé“ Siri totiž mělo ke zlepšení podle vize Giannandreay stačit „jen“ nasazení lepších školících dat, díky kterým se měla vyrovnat konkurenci. Výsledek se ale nedostavil.

Ačkoliv ChatGPT prakticky od prvopočátku jen a jen sílil, Apple jej záměrně ignoroval a v roce 2023 přišlo od vedení Applu nařízení, že inženýři nesmí do finálních softwarů zahrnout jakýkoliv model od jiných společností než od Applu. Evidentně se tedy i nadále věřilo, že je Apple schopen vyvinout vlastní řešení, které bude minimálně plně konkurenceschopné pro ChatGPT a podobné modely. Už tehdy přitom vývojáři Applu věděli, že model, který si vytvořili, nefunguje ani zdaleka tak dobře jako řešení OpenAI při přímých srovnáních.

Drobné změny jsou na dlouho … nebo taky ne

O zlepšení Siri se lidé v Applu snažili celou dobu na více frontách, přičemž minimálně na jedné se to docela dařilo. Skupina nynějšího šéfa Siri Robbyho Walkera například dokázala dotáhnout do zdárného cíle přerod aktivační fráze Siri z „Hey Siri“ na „Siri“, což jí však zabralo dlouhé dva roky. Bohužel, další rozpracované projekty, na kterých tato skupina pracovala, byly vedením smeteny ze stolu. Počítalo se například s tím, že dokáže Siri zanalyzovat emoce uživatele a na základě toho s nimi komunikovat. Jinými slovy, chystala se jakási psychologicky vyspělejší Siri schopná pomoci v nouzi tak, jak je zrovna potřeba.

Dále se počítalo s tím, že by šly skrze Siri ovládat ve Vision Pro aplikace, provádět v něm různé úkony, procházet weby včetně změny velikosti písma, oken a tak podobně. Ani tohle však nedopadlo na úrodnou půdu, jelikož Siri podobných interakcí prostě nebyla schopná dosáhnout a hlavně nebylo jasné, zda by to vůbec bylo možné.

WWDC 2024 jako rána pod pas

Pamatujete si na WWDC 2024 a to, jak Apple velkolepě ukazoval schopnosti Apple Intelligence a Siri například ve formě jejího čtení mailů, díky čemuž byla následně schopna nalézt v reálném čase letová data, poskytnout připomínky o obědě, nabídnout k danému místu navigaci přes Apple Maps a tak podobně? Tak na podobné využití raději zapomeňte. Prakticky celé demo totiž bylo údajně zcela fiktivní a jeho puštění mělo velmi překvapit i všechny vývojáře, kteří se na produktu podílí. Ti totiž nikdy tyto funkce ve funkčním stavu neviděli a asi ani úplně nevěřili tomu, že uvidí.

Úsměvné je, že dle zdrojů je vlastně jediná funkce z této komplexní demonstrace schopnosti Siri interagovat se systémem pulzující barevný proužek po obvodu displeje. To jediné mělo tehdy bez problému fungovat a byl na to spoleh. Právě tato klamavá prezentace byla pro mnohé vývojáře velkým zklamáním, jelikož ukázala, že se Apple výrazně odklonil od své představovací politiky ve formě demonstrace funkcí, které jsou minimálně v pokročilé fázi vývoje a testování a tedy jejich uvedení zřejmě nestojí v cestě zhola nic. Je tedy evidentní, že se Apple z neúspěchu nabíječky AirPower nepoučil.

Blýská se na lepší časy?

V tuto chvíli má být podle zdrojů výše zmíněného portálu nálada v Applu již o něco lepší, jelikož nové vedení AI projektů v čele s legendárním Craigem Federighim a Mikem Rockwellem má projektu dodat konečně konkrétnější obrysy. Federighi se měl k řešení celého problému postavit čelem a vývojáře instruovat k tomu, aby udělali naprosto cokoliv, co bude jen potřeba k tomu, aby mohly na Apple produktech fungovat nejlepší AI funkce, které si jen lze představit. Jinými slovy, open source jazykové modely mají zelenou a kdo ví, co vše ještě také. Zda tato nová strategie přinese v krátkodobém i dlouhodobém horizontu ovoce ale samozřejmě ukáže až čas.