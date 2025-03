Musk jde kvůli satelitům pro iPhony po krku Applu!

Elon Musk se v minulosti příliš netajil tím, že Apple moc v lásce zejména kvůli jeho striktním pravidlům v App Store v lásce nemá. Nesčetněkrát jsme proto mohli z jeho úst slyšet směrem k Applu slova kritiky, která vzhledem k jeho postavení v technologickém světě vždy mediálně zarezonovala. Jak se však nyní zdá, ústním šarvátkám odzvonilo a přechází se na podstatně tvrdší kalibr. Podle zpráv portálu Wall Street Journal totiž začal nyní Elon Musk proti Applu bojovat i u americké komunikační agentury FCC, která má pod palcem mimo jiné správu rádiových frekvencí.

Konkrétně se má Musk snažit využít své dobré vztahy s Bílým domem a lidmi kolem něj k zablokování snahy Applu a Globalstaru získat nové rádiové frekvence, které by mohly využívat satelity pro komunikaci s iPhony v rámci satelitního SOS, asistenční pomoci či textovek. Právě to totiž v současnosti iPhony 14 a novější díky satelitní konektivitě nabízí a jelikož se využití těchto možností neustále zvyšuje, Apple potřebuje získat pro provoz větší šířku pásma, kvůli čemuž musel Globalstar zažádat o použití více rádiových frekvencí. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby si ovšem na stejné frekvence nedělal kvůli Starlinku zálusk i Elon Musk, který měl FCC vyzvat k tomu, aby povolení Globalstaru neposkytl.

Bez jakékoliv nadsázky se přitom dá říci, že se ze strany Muska nejedná podle všeho jen o snahu získat frekvenci pro sebe, ale i o určité vyřizování účtů. Zdroje z jeho blízkosti totiž už v minulosti přišly s tím, že investice Applu do vesmírné komunikace přes satelity Globalstaru Muska pořádně vytočily, přičemž další tvrdý direkt měl Musk dostat na jednáních s Applem, který měl odmítnout přímou podporu Starlink připojení u iPhonů. Apple tedy dost možná čekají kvůli vazbám Muska na Trumpa a lidi kolem něj perné časy.