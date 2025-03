Legenda Applu Steve Wozniak se tvrdě opřel do Trumpa a Muska

Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu a jeden z nejuznávanějších technologických inovátorů, si, pokud jde o Elona Muska a Donalda Trumpa, skutečně nebere servítky. V rozhovoru pro CNBC je označil za „tyrany, kteří berou vládní řízení sbíječkou.“ Wozniak přiznává, že vláda potřebuje zlepšit efektivitu a zbavit se zbytečných výdajů, ale podle něj by se to mělo dělat s rozvahou a promyšlenou analýzou, nikoliv náhlými škrtáními a masovým propouštěním.

Muskův přístup k řízení Ministerstva vládní efektivity, kde se podílí na rozhodování o federálních výdajích, je podle Wozniaka chaotický a bezhlavý. Poukázal na to, že jeho tým zrušil klíčové vládní kontrakty a hromadně propouštěl zaměstnance. A to jen proto, aby je později museli znovu přijmout, protože například jaderné programy nebo řízení letového provozu opravdu potřebují zkušené pracovníky.

Wozniak v rozhovoru také uvedl, že kdysi Muska obdivoval, ale jeho postoj se postupně změnil. „Nevím, co se mu stalo. Když se dostanete tak vysoko, začnete si myslet, že jste neuvěřitelně chytrý a můžete diktovat, co mají ostatní dělat,“ řekl. Již v minulosti Wozniak kritizoval Muskovy přehnané sliby a varoval před „přílišným hypem“ kolem Tesly. V roce 2018 dokonce otevřeně prohlásil, že nevěří ničemu, co Musk nebo Tesla říkají. V roce 2023 pak Wozniak přirovnal Muska k vůdci kultu a upozornil, že se snaží být vnímán jako „nejdůležitější osoba světa“. „Lidé ho následují bez ohledu na to, co říká, a přestanou ho kriticky hodnotit. Mnoho kultů funguje stejně,“ řekl.