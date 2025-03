První iPhony bez fyzického portu se blíží! První mohl dorazit už letos, ale …

Příchod prvních iPhonů bez jakéhokoliv nabíjecího portu je zase o kus blíž a co víc, dočkat jsme se jej mohli dokonce už letos. Vyplývá to alespoň z informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana, podle kterého Apple ještě donedávna zvažoval, že chystaný supertenký iPhone 17 Air vytvoří právě bez nabíjecího portu, aby jej tak bylo možné vytvořit co možná nejtenčí.

Zdroje Gurmana potvrdily, že Apple sice nakonec od nenasazení nabíjecího portu u iPhonu 17 Air upustil, do budoucna však s tímto krokem počítá. Záviset však bude do značné míry i na tom, jak iPhone 17 Air prodejně uspěje. Pokud se totiž ukáže, že je právě tenkost pro uživatele velmi lákavou záležitostí, má údajně kalifornský gigant v plánu v nejbližších letech všechny své iPhony přepracovat tak, aby byly co možná nejtenčí, přičemž v takovém případě by byl fyzický nabíjecí port poměrně limitující.

Není to přitom poprvé, kdy o iPhonu bez fyzického nabíjecího portu slyšíme. V souvislosti s tímto krokem Applu se totiž skloňoval již iPhone X z roku 2017, přičemž v laboratořích Applu měly tehdy vzniknout dokonce i plně funkční prototypy. Nakonec však taktéž z plánu sešlo s tím, že tehdy se jako hlavní problém ukázal pomalý bezdrátový datový přenos v kombinaci s tehdy ještě pomalým bezdrátovým nabíjením. Tyto věci by však již nyní pro Apple být až tak nepřekonatelné neměly. O to zajímavější bude, zda se v dohlední době prvních iPhonů bez fyzického portu skutečně dočkáme.