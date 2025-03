Applu uniklo, jak moc bude vyčnívat foťák ze zad supertenkého iPhonu 17 Air!

Letošní podzim by měl být z hlediska nových iPhonů opravdu zajímavý. Jednak se dočkáme odhalení výrazně vylepšené řady Pro, která by se měla zásadně zlepšit zejména v natáčení videa, a jednak má být světu odhalen i zbrusu nový model ve formě iPhonu 17 Air, který – jak už jeho název napovídá – bude uživatele lákat na své mimořádně tenké tělo. Tedy, jak se to vezme. V prostoru foťáku totiž tloušťka telefonu úplně malá nebude.

Zatímco tloušťka většiny zad telefonu by se měla pohybovat někde mezi 5,5 až 6 mm, přičemž čím dál tím víc zdrojů se přiklání spíše k 5,5 mm, fotomodul má ze zad trčet o další 4 mm. V nejtlustším bodě by tak měl mít telefon tloušťku 9,5 mm až 1 cm, což není úplně málo. Nicméně vzhledem k tomu, že fotomoduly jsou náročné na prostor, Applu ve výsledku nezbylo nic jiného než se s touto věcí smířit. V opačném případě by totiž musel nasadit foťák, který by hardwarově neodpovídal dnešním standardům a jelikož jsou právě foťáky iPhonů jedněmi z nejdůležitějších prvků, jen stěží si lze takový scénář představit.