Návrat čtečky SD karet a HDMI portu na MacBooky Pro potvrzen dalším zdrojem

Nahrazení prakticky všech fyzických portů vyjma 3,5mm jack konektoru USB-C porty u MacBooků je i po několika letech považováno za jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí v jeho historii. Na tom by zřejmě nebylo nic až tak vážného, kdyby jej ovšem již uživatelé přijali za své a jen USB-C porty by jim na Macích nevadilo. To se však nestalo, což jej nyní – tedy pět let po odstranění portů z MacBooků Pro – podle čím dál většího množství zdrojů přimělo k přehodnocení svého dřívějšího rozhodnutí.

Je tomu jen pár týdnů, co přední technologický reportér Mark Gurman z Bloombergu pyšnící se celou řadou velmi spolehlivých zdrojů světu sdělil, že se u nové generace MacBooků Pro počítá s nasazením čtečky SD karet a velmi pravděpodobně i HDMI portu. Tyto dva porty následně dnes v noci potvrdil i velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo, dle kterého se však návrat plánuje jen na některé modelové řady – zřejmě ty vyšší. Kromě toho je pak možné, že se portů dočkají jen větší MacBooky, čímž se Apple pokusí zvýšit jejich atraktivitu a tedy i prodejnost. Co se pak týče odhalení novinek, dojde k němu dle Kua později v tomto roce – možná až na podzim.

Kromě nových portů se dočká letošní generace MacBooků Pro i nasazení čipů Apple Silicon, zřejmě pak M1X s vyšším grafickým výkonem, než je tomu u M1. Dále se počítá s přepracováním jejich designu, který by se měl přiblížit iPhonům 12 či iPadům Pro posledních generací. Apple by tedy měl i u MacBooků více spoléhat na ostré hrany a naopak z nich odstranit všechna zbytečná zaoblení, která v současnosti využívá například na jejich spodní straně. Zda bude novinky prodávat po boku modelů s procesory Intel, nebo se rozhodne je jimi zcela nahradit je nicméně v tuto chvíli nejasné.