QNAP představuje řadu webově řízených L2 switchů QSW 2000 s 2,5GbE/10GbE porty

QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetní techniky, sítí a úložišť, dnes oznámil uvedení nové generace webově řízených L2 switchů řady QSW-M2130. K dispozici jsou dva modely – standardní QSW-M2130-4C2S24T a model s podporou napájení PoE++ QSW-M2130P-2C2S26T. Tato řada nabízí ideální řešení pro firmy, které chtějí vybudovat flexibilní a vysoce efektivní síťovou infrastrukturu.
V prostředí malých a středních podniků a vícepodlažních kancelářských prostor vede rozšiřování síťové architektury často ke složitější správě. Řada QSW-M2130 je navržena tak, aby sloužila jako „Access“ i „Aggregation (Distribution)“ switch v jednom zařízení. Díky využití dvaceti čtyř portů 2,5GbE pro stabilní připojení více pracovních stanic, NAS a koncových zařízení a využití portů 10GbE pro agregaci provozu do páteřní sítě umožňuje vysoce škálovatelnou a zároveň snadno spravovatelnou síťovou topologii s jednoduchým nasazením.
Aby splnil požadavky moderní bezdrátové infrastruktury, model s podporou PoE, QSW-M2130P-2C2S26T, podporuje vysokovýkonný ethernetový standard IEEE 802.3bt PoE++. S celkovým napájecím výkonem až 375W (s porty podporujícími až 90W a 45W) poskytuje stabilní napájení a multigigabitovou konektivitu vysoce výkonným zařízením (PD), jako jsou Wi-Fi 6/6E/7 AP, 4K IP kamery, IP telefony a digitální informační panely, čímž efektivně eliminuje úzká místa v šířce pásma.
„Největší výzvou dnešních sítí je nepřehledná architektura, která se vymyká kontrole. Řada QSW-M2130 poskytuje síť, která se rozšiřuje bez ztráty kontroly,“ říká Ronald Hsu, produktový manažer QNAP, a dodává: „Ať už jde o poskytování vysokorychlostní konektivitu pro pracovní stanice a NAS, nebo o splnění požadavků na napájení nové generace Wi-Fi a vysokorozlišovacích kamer prostřednictvím našeho PoE modelu, řada QSW-M2130 eliminuje složitá nasazení a umožňuje firmám udržet přehlednou topologii a předvídatelný výkon.“
Oba modely sdílejí několik klíčových funkcí navržených pro optimalizaci podnikových sítí:
- 2v1 přístup a agregace: Funguje současně jako přístupový switch pro koncová zařízení a jako podlažní agregační switch, efektivně agreguje provoz z mnoha 2,5GbE edge zařízení a připojuje je do páteřní sítě přes 10GbE.
- Flexibilní 10GbE combo porty: Obsahuje duální 10GbE Combo porty podporující jak metalické RJ45, tak optické SFP+ rozhraní, což IT administrátorům umožňuje flexibilně měnit způsob připojení podle stávající kabeláže.
- Komplexní L2 správa: Podporuje základní funkce správy vrstvy 2 včetně LACP, QoS, VLAN a IGMP Snooping, což umožňuje efektivní alokaci šířky pásma a optimalizovaný celkový výkon.
- Robustní zabezpečení a ochrana systému: Switch je vybaven seznamy řízení přístupu (ACL), ochranou proti DoS útokům, protokolem Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) a řízením toku pro ochranu před škodlivým provozem, prevenci smyček v síti a zamezení ztrátě paketů.
- Intuitivní rozhraní pro správu QSS: Využívá systém QNAP Switch System (QSS), který nabízí uživatelsky přívětivé grafické webové rozhraní pro snadnou správu portů a online aktualizace firmwaru jedním kliknutím.
- Špičková kvalita (vyrobeno na Tchaj-wanu): Navrženo a vyrobeno na Tchaj-wanu, což zajišťuje špičkovou kvalitu zpracování, stabilitu a spolehlivost pro podnikovou IT infrastrukturu.
Klíčové specifikace jednotlivých modelů zahrnují:
- QSW-M2130-4C2S24T: 24x 2,5GbE RJ45 portů, 2x 10GbE SFP+ optické porty a 4x 10GbE Combo (RJ45/SFP+) porty.
- QSW-M2130P-2C2S26T: 24x 2,5GbE RJ45 portů, 2x 10GbE SFP+ porty, 2x 10GbE RJ45 porty a 2x 10GbE Combo porty. Podporuje IEEE 802.3bt PoE++ s celkovým napájecím rozpočtem až 375W.
Další informace a kompletní přehled vysokorychlostních switchů QNAP najdete nastránkách www.qnap.com.