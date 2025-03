Clarkson, Hammond a May se vrací s „The Not Very Grand Tour“

Po emotivním loučení se The Grand Tour v září minulého roku se trojice Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond opět objeví na obrazovkách. Jejich nový projekt The Not Very Grand Tour, režírovaný Philem Churchwardem, dorazí na Prime Video už 18. dubna 2025. Nepůjde o klasickou epizodu, ale spíše o nostalgické ohlédnutí za nejlepšími momenty z minulých let. Clarkson se tentokrát objeví pouze v archivních záběrech, zatímco May a Hammond budou na ikonické okamžiky vzpomínat. První epizoda nese název „The Glory and The Power“ a vzdává hold spalovacím motorům. Zatím není jasné, kdo převezme otěže hlavního Grand Tour, ale víme, že Amazon plánuje ve formátu pokračovat.

Mohlo by vás zajímat Fanoušek vytvořil hrad Trosky tak, jak je vyobrazen v Kingdome Come Deliverance 2 Bleskovky Jan Vajdák 12. 3. 2025