Pokud jste na této trojici vyrostli, pak budete mít zřejmě slzy v očích stejně jako já. Na YouTube se totiž objevila upoutávka na zcela poslední díl The Grand Tour, který navázal na předchozí Top Gear. Je to vůbec naposledy, kdy uvidíme trojici Clarkson, Hammond a May společně v jendom pořadu. Chlapi se rozloučí speciálnm dílem z Afriky.