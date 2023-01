Jeremy Clarkson byl vyhozen z Amazonu

Amazon se rozhodl rozvázat smlouvu s dvaašedesátiletým Jeremym Clarksonem, který na Prime Video účinkoval v pořadech The Grand Tour a Clarkson’s Farm. Jeremymu se stal osudným prosincový sloupek v The Sun, v němž se obul do manželky prince Harryho Meghan Markle. V něm napsal, že ji z celého srdce nenávidí a přál by jí, aby chodila nahá po Británii a lidé po ní házeli exkrementy. Clarkson poté kritiku mírnil a řekl, že mělo jít o paralelu ke scéně ze seriálu Game of Thrones. Clarkson se tak v The Grand Tour neobjeví v žádném novém díle po roce 2024.