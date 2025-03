Apple znovu nepřímo potvrdil brzký příchod chytrého displeje pro ovládání Smart Home!

Příchod prvního chytrého Apple displeje pro ovládání Smart Home se nezadržitelně blíží. Produkt, který má být podle dříve uniklých informací hardwarovým vrcholem letošního roku, minimálně tedy optikou Applu, je totiž podle všeho dokončován, což se sem tam projeví třeba i betách chystaných operačních systémů. Přesně to se ostatně stalo i nyní ve včera vydané druhé betě tvOS 18.4.

V té si vývojáři spolupracující s portálem MacRumors všimli konkrétně přidání frameworku ChatKit, který se stará například o reakce a upozornění na reakce v iMessage – konkrétně pak o reakce typu palec nahoru a dolů na zprávy a tak podobně. Háček je však v tom, že Apple TV ani HomePod, ve kterých standardně tvOS běží nedisponuje nativní aplikací Zprávy a tedy nemají tyto produkty ve výsledku co zobrazovat. Zato chytrý displej, ve kterém má být upravená verze tvOS a iOS s názvem homeOS logicky právě díky nasazení obrazovky možnost kontrolvoat reakce na zprávy nabídne.

Obecně by měl být chytrý displej od Applu poměrně multifunkčním zařízením, které vyjma ovládání Smart Home umožní uživatelům třeba i komunikovat s jejich okolím skrze FaceTime a iMessage, konzumovat web skrze Safari a tak podobně. Jednat by se tedy mělo o komplexního domácího pomocníka, kterého budou moci uživatelé využít v různých situacích. To vše přitom za dostupnou cenu a s hromadou dokoupitelného příslušenství v čele s nástěnnými držáky, stojánky s integrovanými reproduktory a tak podobně. Zkrátka a dobře, je na co se těšit a my doufáme, že s výsledkem Apple vyrukuje co nevidět – třeba už na WWDC, kde by mohl homeOS ukázat s tím, že pro něj mají začít vývojáři vytvářet aplikace.