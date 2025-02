První chytrý domovní zvonek se blíží a toto má údajně nabídnout

Na konci loňského roku se začalo proslýchat, že by Apple rád dobyl další odvětví technologického trhu a to konkrétně to, které se točí kolem produktů pro chytrou domácnost. Do tohoto světa se sice v minulosti již pokusil vstoupit skrze HomePody (mini) a částečně Apple TV, jak se však nyní zdá, potenciál zde vidí v současnosti mnohem větší a tak jej chce náležitě využít. První produktovou vlaštovkou by měl být chytrý displej pro ovládání Smart Home, který má dorazit už letos a který má už v příštím roce následovat řada dalších produktů v čele s domovním zvonkem či kamerami. A právě o zvonku nyní unikly zajímavé informace.

Již dříve vyplulo na povrch, že chce Apple u zvonku nasadit podporu Face ID, zřejmě kvůli snadné autentizaci obyvatel domu, což by mohlo teoreticky následně automaticky odemykat dveře a tak podobně. Před pár hodinami pak leaker Kotsunami přišel s tím, že se u zvonku údajně počítá i s podporou bezdrátového nabíjení skrze MagSafe. Je tedy možné, že se u něj Apple vydá směrem zcela bezportového zařízení ve snaze maximalizovat jeho odolnost vůči vodě či jiným venkovním vlivům. Díky podpoře MagSafe by totiž nabíjení zajistil bezdrátově, přičemž vzhledem k tomu, že výdrž chytrých zvonků je obecně několik měsíců provozu, pravděpodobně by i řešení Applu stačilo takto nabít jednou za čas. Jelikož ale svět od vydání tohoto produktu dělí ještě spousta času, je třeba brát podobné zprávy s rezervou. Točit se totiž klidně mohou jen kolem prototypů a nikoliv finálních produktů.