iOS 18.4 potvrzuje brzký příchod Apple displeje pro ovládání smart home! A nejen to

Jedním z produktových vrcholů letošního roku Applu by mělo být představení jeho prvního displeje vytvořeného pro ovládání smart home. A jak se zdá, jeho odhalení nemusí být vůbec daleko. V minulý týden vydané 1. betě iOS 18.4 totiž našli vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac řadu odkazů na nové zařízení z kategorie Chytrá domácnost, přičemž venku je velmi pravděpodobně i jedna z klíčových funkcí tohoto produktu – konkrétně pak moderní kuchařka.

Nejenže beta iOS 18.4 obsahuje v kódu zmínky o daném produktu, ale naleznete v něm navíc i odkazy na jakýsi „CookingKit“, za kterým by se měly skrývat recepty á la karaoke. Že nevíte, co si pod tím představit? Nevadí! Sám Apple totiž světu ukázal, co má v plánu. Pro předplatitele Apple News+ totiž vytvořil v aplikaci novou sekci Jídlo, která shromažďuje recepty, informace í restauracích a tak podobně.

Tu konkrétně popisuje slovy: „S novou funkcí Jídlo budou uživatelé moci…procházet, vyhledávat a filtrovat desítky tisíc receptů v katalogu receptů – každý den přibývají nové recepty. Krásně navržený formát receptů usnadňuje prohlížení ingrediencí a pokynů a nový režim vaření přenáší pokyny krok za krokem na celou obrazovku. Uživatelé si také mohou uložit své oblíbené recepty na později a přistupovat k nim offline.“ Při bližším zkoumání této novinky pak zjistíte, že se skutečně jedná o jakousi obdobu karaoke, akorát v kuchařském podání. Recept je totiž zpracován v přehledné textové podobě, přičemž probíhající krok je zvýrazněn, zatímco ty ostatní utlumené, avšak stále viditelné.

Uživatelé pak budou moci procházet při vaření krok po kroku, aby se v receptu neztratili a aby příprava jídla probíhala tak rychle, jak jim to vyhovuje. Je sice pravda, že tato funkce je k dispozici i na iPhonech a iPadech, avšak vzhledem k tomu, že se má chystaný chytrý displej poháněný HomeOS stát středobodem vaší chytré domácnosti, který půjde umístit kamkoliv (i díky řadě držáků a stojánků, které má Apple chystat), jeví se tato funkce doslova jako stvořená právě pro tento produkt. A pokud Apple CookingKit uvolní standardně pro vývojáře a tedy nebude vázán jen na Apple News+, užijeme si tuto vychytávku i u nás.